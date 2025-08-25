Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande.

Un edil del Frente Amplio y ex integrante de CARU cuestionó la propuesta libertaria y recordó que Salto Grande es un ente binacional entre Estados.

Las polémicas declaraciones del candidato a diputado por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quien sugirió la privatización de la represa binacional de Salto Grande , generaron rechazo no solo en Argentina, sino también en Uruguay.

En la orilla oriental del río, uno de los que salió al cruce fue el edil del Frente Amplio en el departamento de Río Negro, Gustavo Milesi, quien además fue funcionario de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Milesi advirtió sobre la gravedad de este tipo de propuestas y cuestionó la falta de seriedad con que se abordan asuntos de esta magnitud.

Desde Uruguay también cuestionaron las declaraciones de Benegas Lynch sobre Salto Grande

"En el gobierno de Menem ya hubo un intento de privatizar Salto Grande. Más tarde, en 1997, se intentó una regionalización del lado argentino, donde Entre Ríos tendría un 70% y Corrientes un 30%. Esos son los antecedentes", recordó el edil, remarcando que no es la primera vez que surge una propuesta de este tipo.

En ese sentido, estableció un paralelismo entre el contexto actual en Argentina y aquel período de los años 90. "Hoy, con el gobierno actual, que se asemeja mucho al de aquel entonces, vuelve este tema a estar en la agenda", afirmó.

Milesi fue enfático al señalar que Salto Grande es un organismo binacional y que cualquier intento de modificar su estatus requiere el consentimiento de ambos países. "Estas son cuestiones de Estado, no son cuestiones de boliche", sentenció. "Se trata de un organismo binacional, donde los Estados partes tienen que estar de acuerdo con las decisiones que se toman. No es una cuestión que uno maneja como si fuera un bien propio".

El edil también cuestionó el modo en que se emiten este tipo de propuestas. "Cuando se dicen estas cosas, no sé si se subestima la capacidad de la gente o en realidad se tiran tantas cosas al voleo, especulando con que la gente no se detiene a pensar si son posibles o no", dijo. Y volvió a insistir: "Salto Grande es un organismo binacional. Hay un convenio firmado en el año 1946 y detrás de todo están los Estados".

Por eso, subrayó, "si Argentina quisiera hacer algo con Salto Grande, tendría que tener el visto bueno del Estado uruguayo. Esto se cae por su propio peso".

Finalmente, Milesi explicó que si en algún momento se intentara avanzar con un proyecto de privatización, "del lado uruguayo debería pasar por el Parlamento. No lo puede definir ni Presidencia ni la Comisión Binacional".

Desde su fuerza política, expresó una defensa clara del rol del Estado: "Defendemos lo público, estamos convencidos de que el camino es por ahí. Obviamente hay que hacer el esfuerzo para que lo público sea eficiente; el desafío está ahí, siempre lo público", concluyó.