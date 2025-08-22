Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Por vientos fuertes el SMN incluyó en el alerta amarillo a 13 departamentos de Entre Ríos y brindó recomendaciones. Las ráfagas podrían superar los 80 Km/h.

22 de agosto 2025 · 13:10hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió el alerta amarillo por vientos fuertes para la jornada de este viernes a otros departamentos de la provincia de Entre Ríos. Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Concordia, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay e Islas, serán afectados por vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 40 Km/h con ráfagas de hasta 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.

En algunas zonas se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Concepción del Uruguay fue uno de los departamentos más afectados de Entre Ríos. 

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Precauciones

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura ni refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

En tanto desde el Servicio Meteorológico Nacional agregan evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades, tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

