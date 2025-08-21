Uno Entre Rios | La Provincia | Enersa

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

El corte ocurrió entre las 23.30 del miércoles y las 2 del jueves, debido a una falla en la Estación Transformadora Paraná Norte. Enersa explicó los motivos.

21 de agosto 2025 · 17:36hs
Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná. 

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná. 

Un desperfecto en un transformador de corriente en la Estación Transformadora Paraná Norte de Enersa, ubicada en la intersección de Don Bosco y Blas Parera, provocó la interrupción del suministro eléctrico en distintas zonas de la ciudad. Fue entre las 23.30 de este miércoles y las 2 de la madrugada del jueves.

LEER MÁS: Enersa trabaja intensamente tras el temporal para reestablecer energía eléctrica

Detalles brindados por Enersa

El corte afectó a barrios como: Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otras áreas.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos.

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Debido al tipo de falla y la cantidad de usuarios afectados, se activó el Plan de Contingencias, desplegando de inmediato a las cuadrillas técnicas de Enersa, que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema. Gracias a esta labor, el servicio fue restablecido de manera progresiva y en el menor tiempo posible.

Enersa destaca y agradece la dedicación de su personal técnico, que, ante circunstancias adversas, desplegó una tarea rápida y coordinada para devolver el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, se agradece la comprensión de los usuarios afectados.

Canales de contacto con Enersa

Por teléfono: Servicio Atención Telefónica Integral (SATI), 0800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año.

Por redes sociales, (Facebook, Instagram o X): EnersaArg.

Enersa corte de luz Paraná Estación Transformadora Paraná Norte
Noticias relacionadas
El pedido de expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola fue cursado por UCR Activa al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos.

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

Investigación de Conicet indica niveles superiores de cobre, níquel y cromo en un tramo del río Gualeguaychú y concluye que es de salubridad es aceptable

Río Gualeguaychú: detectan niveles superiores de cobre, níquel y cromo

Ver comentarios

Lo último

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal, dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

"Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal", dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Ultimo Momento
Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal, dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

"Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal", dijo Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

Reapareció Martín Ponte y confesó su ludopatía

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile tras la cancelación del partido?

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

La provincia
Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

A los 65 años, Jorge Soto recorrerá en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos

Dejanos tu comentario