Uno Entre Rios | El País | Al Ángulo TV

Liberaron al creador de "Al ángulo TV", la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

El paranaense Alejo Warles, conocido como "Shishi" y cerebro detrás de "Al Ángulo TV", recuperó su libertad este viernes.

22 de agosto 2025 · 17:02hs
Alejo Warles

Alejo Warles, creador de "Al Ángulo TV", junto a su abogado luego de ser liberado.

Alejo Warles, conocido como "Shishi" en las redes y cerebro detrás de "Al Ángulo TV", la famosa página que pasaba partidos de fútbol y otros eventos deportivos de forma trucha, recuperó su libertad este viernes. El joven había sido arrestado en Paraná y su defensa pidió la excarcelación mientras la investigación sigue su curso.

Fuentes cercanas confirmaron que Warles fue liberado al mediodía, gracias a la gestión de su abogado, Fernando Madeo Facente, quien argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que el delito en cuestión permite la excarcelación.

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: ¡Sí que sabías!.

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: "¡Sí que sabías!"

Secuestraron el celular, una computadora y documentación a Diego Spagnuolo. A uno de los dueños de Suizo Argentina le encontraron más de 260.000 dólares y su pasaporte

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

El letrado no se guardó nada y comparó el caso con el de "Fútbol Libre", señalando que "son empresas multinacionales y está metida LaLiga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido".

Mientras tanto, la familia de Warles, que atraviesa una situación económica compleja, decidió iniciar una colecta para afrontar los gastos judiciales, que incluyen honorarios del abogado y traslados entre Paraná y Buenos Aires, donde tramita la causa.

LEER MÁS: Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

"Está todo Paraná revolucionado con este tema", contaron desde el círculo íntimo.

La investigación, que arrancó en julio por denuncias de piratería, fue coordinada por la DDI de San Isidro y la Policía Federal Argentina. Durante el allanamiento en Paraná, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y toda la tecnología que usaba para las transmisiones ilegales.

¿Qué es "Al Ángulo TV"?

El sitio "Al Ángulo TV" y su aplicación para Android, se valían de más de 14 dominios espejo para retransmitir partidos y carreras en vivo, apoyándose incluso en otras aplicaciones como MAGIS TV.

Las autoridades revelaron que el sitio generaba ingresos a través de publicidad no oficial, lo que ponía en riesgo a los usuarios por posibles robos de datos o infecciones con malware. Además, se incautaron fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, mostrando el manso movimiento de plata que había detrás.

Este caso cuenta con el apoyo de la Alianza contra la piratería audiovisual (Alianza) y la propia LaLiga de España, que están a la cabeza de la lucha contra estas webs y apps clandestinas, reforzando controles y pidiendo el bloqueo de dominios.

Lo más llamativo es que el propio Warles, antes de su detención, se jactaba en redes sociales de su actividad, desafiando a las autoridades y celebrando el aumento de sus seguidores. Incluso, dio notas de prensa donde aseguraba que "nadie podía atraparlo". Desde que lo arrestaron, no volvió a expresarse públicamente.

Al Ángulo TV Paraná fútbol
Noticias relacionadas
La diputada Marcela Pagano se fue del bloque de La Libertad Avanza (LLA)  y difundió una crítica carta contra el presidente Javier Milei 

Marcela Pagano a Javier Milei: "La casta lo rodea y lo manipula"

El juez de la causa del fentanilo contaminado dictó prisión domiciliaria para Nilda Furfaro y hoy indaga a su hijo Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma 

Fentanilo: indagan a Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma

El juez Ernesto Froplank desplazó al gobierno como querellante en la causa del fentanilo contaminado, tras un dictamen que expuso las graves falencias de Anmat. Avanza contra Mario Lugones y hoy indaga a Furfaro

Fentanilo: el juez Kreplak avanza contra Mario Lugones y Anmat

La Justicia allanó la ANDIS y domicilios ligados al exfuncionario y abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, por presunto pedido de coimas

Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo

Ver comentarios

Lo último

Liberaron al creador de Al ángulo TV, la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

Liberaron al creador de "Al ángulo TV", la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

Ultimo Momento
Liberaron al creador de Al ángulo TV, la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

Liberaron al creador de "Al ángulo TV", la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: ¡Sí que sabías!

Explotó Cristina Kirchner contra Milei por el caso Andis: "¡Sí que sabías!"

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

La provincia
SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Dejanos tu comentario