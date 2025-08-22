Liberaron al creador de "Al ángulo TV", la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

El paranaense Alejo Warles, conocido como "Shishi" y cerebro detrás de "Al Ángulo TV", recuperó su libertad este viernes.

Alejo Warles, conocido como "Shishi" en las redes y cerebro detrás de " Al Ángulo TV ", la famosa página que pasaba partidos de fútbol y otros eventos deportivos de forma trucha, recuperó su libertad este viernes. El joven había sido arrestado en Paraná y su defensa pidió la excarcelación mientras la investigación sigue su curso.

Fuentes cercanas confirmaron que Warles fue liberado al mediodía, gracias a la gestión de su abogado, Fernando Madeo Facente, quien argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que el delito en cuestión permite la excarcelación.

El letrado no se guardó nada y comparó el caso con el de "Fútbol Libre", señalando que "son empresas multinacionales y está metida LaLiga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido".

Mientras tanto, la familia de Warles, que atraviesa una situación económica compleja, decidió iniciar una colecta para afrontar los gastos judiciales, que incluyen honorarios del abogado y traslados entre Paraná y Buenos Aires, donde tramita la causa.

"Está todo Paraná revolucionado con este tema", contaron desde el círculo íntimo.

La investigación, que arrancó en julio por denuncias de piratería, fue coordinada por la DDI de San Isidro y la Policía Federal Argentina. Durante el allanamiento en Paraná, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y toda la tecnología que usaba para las transmisiones ilegales.

¿Qué es "Al Ángulo TV"?

El sitio "Al Ángulo TV" y su aplicación para Android, se valían de más de 14 dominios espejo para retransmitir partidos y carreras en vivo, apoyándose incluso en otras aplicaciones como MAGIS TV.

Las autoridades revelaron que el sitio generaba ingresos a través de publicidad no oficial, lo que ponía en riesgo a los usuarios por posibles robos de datos o infecciones con malware. Además, se incautaron fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, mostrando el manso movimiento de plata que había detrás.

Este caso cuenta con el apoyo de la Alianza contra la piratería audiovisual (Alianza) y la propia LaLiga de España, que están a la cabeza de la lucha contra estas webs y apps clandestinas, reforzando controles y pidiendo el bloqueo de dominios.

Lo más llamativo es que el propio Warles, antes de su detención, se jactaba en redes sociales de su actividad, desafiando a las autoridades y celebrando el aumento de sus seguidores. Incluso, dio notas de prensa donde aseguraba que "nadie podía atraparlo". Desde que lo arrestaron, no volvió a expresarse públicamente.