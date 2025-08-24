Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Dictaron prisión domiciliaria para tres imputados en el robo a la estación de servicio de Chajarí, mientras que el cuarto irá a prisión preventiva en Paraná.

24 de agosto 2025 · 16:11hs
Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio.

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio.

En una reciente audiencia celebrada en los tribunales de Chajarí, el juez resolvió que tres de los imputados cumplan prisión domiciliaria, mientras que el cuarto será trasladado a la Unidad Penal N° 1 debido a sus antecedentes.

En el marco de la causa que investiga el robo ocurrido en la estación de servicio Axion, en la ciudad de Chajarí, se dictó una nueva resolución judicial sobre la situación de los cuatro detenidos. En esta oportunidad, la audiencia se desarrolló a finales de la semana pasada, y estuvo presidida por el juez de Garantías, Dr. Mautone, quien escuchó los alegatos de fiscales, abogados de la querella y defensores de los imputados.

Condenaron a cuatro años de prisión a un hombre que transportaba 1,6 kg de marihuana ocultos en su cuerpo en un colectivo rumbo a Chajarí.

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

La Pistolera era ex custodia de Marcela Acuña (Foto del círculo), del clan Sena.

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

LEER MÁS: Desmantelan banda ligada a violento robo en a la estación de servicio de Chajarí

Prisión domiciliaria y preventiva para los imputados del robo a la estación de servicio

Tribunales Chajarí (1).jpeg

Hasta la fecha, hay cuatro personas detenidas preventivamente, todas acusadas de estar involucradas en el robo millonario a la estación de servicio. Los detenidos son Liliana Ruíz (54 años) y su hijo Franco Nahuel Cuenca (26 años), quienes fueron arrestados en la ciudad de Concordia. Además, durante los allanamientos y procedimientos realizados, también fueron detenidos Alberto Martín Landín (50 años) y Cristian Norberto Garnica (40 años).

Tras evaluar los fundamentos expuestos por las partes, el juez Mautone dictó que Liliana Ruíz y Franco Cuenca cumplirán prisión domiciliaria en Concordia, con un garante y un domicilio debidamente constatado. Por su parte, Cristian Garnica deberá cumplir prisión domiciliaria en Buenos Aires, con su esposa como garante y un domicilio previamente verificado. En cuanto a Alberto Martín Landín, debido a sus antecedentes penales y su situación judicial, se resolvió que cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Las medidas adoptadas estarán bajo "control suntuario", es decir, el cumplimiento de las mismas será supervisado por las autoridades judiciales correspondientes.

Cabe destacar que la prisión preventiva tiene un plazo establecido hasta el próximo sábado 20 de septiembre de 2025, fecha en la que se evaluará la continuidad de la situación procesal de los imputados.

Chajarí Estación de servicio Paraná
Noticias relacionadas
Echagüe va por su primera victoria en la Liga Provincial

Liga Provincial: Duelo barrial en el estadio Luis Butta

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín.

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Futuro. En la hoja de ruta de Imanol Zapico y Lara Zanutti, Tailandia asoma como su próximo gran destino para seguir sumando vivencias.

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Ver comentarios

Lo último

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Ultimo Momento
Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Policiales
Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Ovación
Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

La provincia
Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Dejanos tu comentario