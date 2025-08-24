Dictaron prisión domiciliaria para tres imputados en el robo a la estación de servicio de Chajarí, mientras que el cuarto irá a prisión preventiva en Paraná.

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio.

En una reciente audiencia celebrada en los tribunales de Chajarí , el juez resolvió que tres de los imputados cumplan prisión domiciliaria, mientras que el cuarto será trasladado a la Unidad Penal N° 1 debido a sus antecedentes.

En el marco de la causa que investiga el robo ocurrido en la estación de servicio Axion, en la ciudad de Chajarí, se dictó una nueva resolución judicial sobre la situación de los cuatro detenidos. En esta oportunidad, la audiencia se desarrolló a finales de la semana pasada, y estuvo presidida por el juez de Garantías, Dr. Mautone, quien escuchó los alegatos de fiscales, abogados de la querella y defensores de los imputados.

Prisión domiciliaria y preventiva para los imputados del robo a la estación de servicio

Tribunales Chajarí (1).jpeg

Hasta la fecha, hay cuatro personas detenidas preventivamente, todas acusadas de estar involucradas en el robo millonario a la estación de servicio. Los detenidos son Liliana Ruíz (54 años) y su hijo Franco Nahuel Cuenca (26 años), quienes fueron arrestados en la ciudad de Concordia. Además, durante los allanamientos y procedimientos realizados, también fueron detenidos Alberto Martín Landín (50 años) y Cristian Norberto Garnica (40 años).

Tras evaluar los fundamentos expuestos por las partes, el juez Mautone dictó que Liliana Ruíz y Franco Cuenca cumplirán prisión domiciliaria en Concordia, con un garante y un domicilio debidamente constatado. Por su parte, Cristian Garnica deberá cumplir prisión domiciliaria en Buenos Aires, con su esposa como garante y un domicilio previamente verificado. En cuanto a Alberto Martín Landín, debido a sus antecedentes penales y su situación judicial, se resolvió que cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Las medidas adoptadas estarán bajo "control suntuario", es decir, el cumplimiento de las mismas será supervisado por las autoridades judiciales correspondientes.

Cabe destacar que la prisión preventiva tiene un plazo establecido hasta el próximo sábado 20 de septiembre de 2025, fecha en la que se evaluará la continuidad de la situación procesal de los imputados.