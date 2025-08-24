Uno Entre Rios | Policiales | San Salvador

San Salvador: evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren

A pesar de la amputación de un brazo, desde la comisaría de San Salvador explicaron que el joven se encuentra “lúcido y hemodinámicamente estable”.

24 de agosto 2025 · 21:41hs
Evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren en San Salvador. 

Evoluciona favorablemente el motociclista que chocó un tren en San Salvador. 

En tarde de este domingo se brindó información acerca del estado de salud del motociclista que chocó contra un tren en la ciudad de San Salvador este último sábado.

Según dieron a conocer desde la Jefatura Departamental a UNO, el parte médico detalló que “el paciente evoluciona favorablemente, estando lúcido y hemodinámicamente estable, con muñón de amputación en miembro superior derecho por el accidente vial referido”. Cabe recordar que tras un chequeo en el hospital de San Salvador, fue trasladado al Delicia Masvernat, en Concordia.

El accidente fue en el Kilómetro 185 en Federal.

Sobre el accidente en San Salvador

En la noche del sábado, en San Salvador, un motociclista colisionó con un tren de la empresa Trenes Argentinos. El hecho dejó como saldo un joven de 18 años con una lesión grave en su brazo derecho, mientras que su acompañante de 17 años resultó con heridas menores. Ambos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.

El siniestro se produjo a las 20, en Avenida Entre Ríos, cuando la motocicleta impactó contra el tren.

San Salvador motociclista tren
Dejanos tu comentario