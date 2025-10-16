Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Adolescente de 15 años perdió el control de un automóvil en Paraná y cayó a una zanja. No se registraron heridos.

Adolescente de 15 años perdió el control de una camioneta en Paraná y cayó a una zanja. No se registraron heridos.

Un siniestro vial se registró en horas de la mañana en Paraná, cuando un automóvil Ford Orión terminó dentro de una zanja tras perder el control en la zona de calle Garrigó.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO , el vehículo era conducido por un adolescente de 15 años, quien iba acompañado por otro joven de la misma edad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas tras el incidente.

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Ford camioneta zanja

El conductor perdió el control del rodado por causas que aún se intentan determinar, lo que provocó la caída del vehículo en una zanja a la vera del camino.

Tras el accidente, los jóvenes contactaron a una grúa particular para retirar el automóvil del lugar, evitando así la intervención de servicios de emergencia.