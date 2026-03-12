Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

En Parque Patricios, River Plate se impuso 2 a 1 en el estreno de su entrenador y se acomodó en Grupo B del Torneo Apertura.

Montiel marcó el tanto del triunfo para River ante el Globo.

River ganó de visitante en un nuevo ciclo de entrenador.

River Plate derrotó 2 a 1 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura, en un partido intenso que se resolvió en los minutos finales y que tuvo polémicas, expulsiones y un penal decisivo.

El equipo dirigido por Chacho Coudet pegó primero en la etapa inicial. A los 26 minutos, tras una buena jugada colectiva, Gonzalo Montiel desbordó por la derecha y envió un preciso centro para Sebastián Driussi, quien apareció por el segundo palo y definió de cabeza con el arco casi vacío luego de una mala salida del arquero Hernán Galíndez.

River visita a Huracán en el debut de Coudet

Hasta ese momento River manejaba mejor la pelota, mientras que Huracán intentaba lastimar de contraataque con Jordy Caicedo como referencia ofensiva. El delantero ecuatoriano tuvo una clara a los 10 minutos con un remate cruzado que obligó a una buena respuesta del arquero Beltrán.

Cuando parecía que el Millonario se iría al descanso en ventaja, llegó la igualdad del Globo. A los 46 minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta tomó de la camiseta a Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal. El propio delantero ecuatoriano se encargó de ejecutarlo con un potente remate para poner el 1-1.

En el complemento el encuentro ganó en intensidad. River tuvo varias aproximaciones y a los 20 minutos consiguió un nuevo penal tras una gran acción individual de Ian Subiabre, que fue derribado por Fabio Pereyra dentro del área.

Juanfer Quintero se hizo cargo de la ejecución, pero Galíndez respondió de gran manera: adivinó el remate del colombiano y también evitó el gol en el rebote.

El tramo final estuvo cargado de polémica. A los 31 minutos, tras un tiro libre de Quintero, la pelota impactó en el brazo de Emmanuel Ojeda dentro del área. Luego de la revisión del VAR, Ramírez sancionó penal para River y además expulsó a Facundo Colidio y a Lucas Carrizo por conducta violenta en medio de los reclamos.

Esta vez el encargado fue Gonzalo Montiel, que a los 84' minutos no falló desde los doce pasos y marcó el 2-1 para el conjunto de Núñez.

Huracán buscó el empate en los minutos finales y tuvo una ocasión clarísima en tiempo agregado, cuando Lucas Blondel recibió solo en el punto penal, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Finalmente, tras nueve minutos de adición, River se quedó con una victoria trabajada en Parque Patricios que le permite seguir sumando en el Torneo Apertura, mientras que Huracán lamentó las chances desperdiciadas en un partido que terminó cargado de tensión. Un buen debut para Chacho Coudet en River. Un ajustado triunfo.

Minuto a minuto

56’ST: ¡FINAL DEL PARTIDO!

55’ST: Blondel se perdió el empate

El ex futbolista de Boca Juniors recibió una pelota en el punto penal y la mandó por encima del travesaño.

52’ST: Juan Bisanz reclamó penal

El futbolista de Huracán pidió por un empujón de Paulo Díaz. Nicolás Ramírez y el VAR desestimaron las protestas.

46’ST: Galíndez evitó el tercero de River Plate

Freitas corrió desde atrás de mitad de cancha y definió abajo, pero se encontró con la muy buena reacción del arquero de Huracán.

45’ST: se juegan nueve minutos más

39’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel se hizo cargo de la pena máxima y convirtió el segundo del Millonario.

31’ST: Nicolás Ramírez recibió el llamado del VAR y sancionó penal en favor de River Plate

Tras un tiro libre directo de Juanfer Quintero, la pelota pegó en el brazo izquierdo del defensor Emmanuel Ojeda de Huracán. Asimismo, decidió expulsar a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta. El delantero millonario agredió al local por romper el sector del punto penal.

29’ST: doble cambios en Huracán

Thaiel Peralta y Jordy Caicedo son reemplazados por Luciano Giménez y Lucas Blondel, quien debuta con la camiseta del Globo.

24’ST: Hernán Galíndez le atajó el penal a Juanfer Quintero

El arquero de Huracán adivinó el disparo del colombiano, quien se hizo cargo de la pena máxima en su primera intervención. En el rebote, otra vez el arquero le ahogó el grito al mediocampista millonario.

22’ST: cambios en River Plate

Ingresan Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio en reemplazo de Ian Subiabre y Tomás Galván.

20’ST: penal para River Plate

Ian Subiabre picó, se metió al área y enganchó ante Fabio Pereyra, quien lo terminó bajando.

13’ST: Galván probó de media distancia

El juvenil de River Plate recibió en la puerta del área y remató; atento estuvo Hernán Galíndez para manotear al córner.

10’ST: River Plate tuvo otra chance de gol

Subiabre tocó para Páez, quien envió un centro para Freitas, quien buscó de cabeza y no pudo conectar. Por detrás apareció Montiel, quien tampoco logró convertir.

8’ST: Se salvó River Plate

Huracán tuvo el segundo tras un primer remate de Caicedo que tapó Beltrán y luego un cabezazo de César Ibáñez, que se fue por encima del travesaño.

7’ST: Ian Subiabre tuvo el gol

El juvenil de River Plate recibió en la medialuna y le pegó de zurda, débil. Atento estuvo para contener abajo Hernán Galíndez.

Comenzó el segundo tiempo

Entretiempo: cambio en River Plate

Ingresa Joaquín Freitas en lugar de Sebastián Driussi.

46 minutos: ¡GOL DE HURACÁN!

El propio Jordy Caicedo se hizo cargo de la pena máxima y convierte tras un remate furioso. Es el quinto gol con la camiseta del Globo del ecuatoriano.

43 minutos: penal para Huracán

Lucas Martínez Quarta tomó de la camiseta a Jordy Caicedo, quien cayó y el árbitro no dudó.

35 minutos: River Plate controla el partido

A partir del gol de Driussi, el Millonario domina la pelota y no sufre sobresaltos en defensa. Huracán pierde rápido la tenencia y cuando la tiene, no es profundo.

26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras una gran jugada colectiva, Gonzalo Montiel se lanzó al ataque por derecha y envió un excelente centro para la llegada de Sebastián Driussi, quien conectó de cabeza con el arco vacío tras una mala salida de Hernán Galíndez.

21 minutos: Huracán tuvo otra chance de peligro

Caicedo intentó bajar con la cabeza una pelota que quedo boyando en el área y la tomó Thaiel Peralta, que controló y remató. Atento estuvo la última línea de River para rechazar.

17 minutos: Nicolás Ramírez amonestó a dos futbolistas de Huracán

Leonardo Gil se ganó la tarjeta por una fuerte infracción sobre el Huevo Acuña, mientras que Fabio Pereyra es amonestado por protestar.

10 minutos: Jordy Caicedo tuvo su chances para Huracán

Emmanuel Ojeda recibió de Peralta y picó en velocidad, asistió de manera perfecta al delantero ecuatoriano, quien remató cruzado y generó la buena reacción del arquero Beltrán al córner.

5 minutos: Kendry Páez tuvo la primera chance

Tras una buena subida por su sector de Gonzalo Montiel, el ecuatoriano recibió la pelota, enganchó dentro del área y sacó el latigazo de zurda. Allí estaba atento Leonardo Gil para bloquear el disparo.

¡Comenzó el partido!

¡HURACÁN CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Thaiel Peralta; Óscar Romero, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez fueron elegidos por Diego Martínez para enfrentar al Millonario.

¡RIVER CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Ian Subiabre y Sebastián Driussi son los elegidos por Eduardo Coudet, que debuta como DT de River.