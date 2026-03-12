Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

El personal de Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, detectó y secuestró 10 bultos de prendas de vestir, que iban con destino a Salto, Uruguay.

Personal de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval Argentina, llevó adelante un procedimiento por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415) en inmediaciones del arroyo Yuquerí Grande, a la altura del kilómetro 327,6 del río Uruguay.

Según se informó, el operativo se inició durante un patrullaje pedestre cuando efectivos de la fuerza detectaron ruidos provenientes de la costa. Al aproximarse al lugar, observaron a un individuo que se encontraba cargando bultos en una embarcación a motor varada en la orilla, con presunto destino hacia la vecina ciudad uruguaya de Salto, bajo la modalidad de contrabando.

Al advertir la presencia de los uniformados y tras la voz de “Alto Prefectura”, el individuo abandonó la carga y se dio a la fuga hacia una zona de densa vegetación, logrando evadir a los efectivos pese al rastrillaje realizado en el sector, da cuenta Diario Río Uruguay.

Con intervención del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de 10 bultos conteniendo 901 prendas de vestir, un bote de chapa de seis metros de eslora y un motor fuera de borda de 15 HP, elementos vinculados a la maniobra ilegal.

En tanto que el valor total de la mercadería secuestrada fue estimado en $16.885.000.

Este procedimiento se enmarca “en las tareas permanentes de control, vigilancia y prevención del delito que realiza la Prefectura Naval Argentina en la zona de frontera, con el objetivo de prevenir y combatir el contrabando y otras actividades ilícitas”, se explicó desde la fuerza.