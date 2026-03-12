Belgrano se quedó con una victoria clave al vencer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó como líder de la Zona B. Fue por la fecha número 10 del Torneo Apertura. El gol lo convirtió Francisco González Metilli en la segunda etapa.
Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B
Con gol de Francisco González Metilli en la segunda etapa, Belgrano derrotó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y se subió a lo más alto de la Zona B.
Durante el primer tiempo, el conjunto local generó varias aproximaciones, principalmente con remates de Tomás González y Alejandro Cabrera, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas del arquero Thiago Cardozo. Del otro lado, Belgrano también avisó con intentos de Franco Vázquez y Ramiro Hernández, aunque sin demasiada precisión.
La diferencia llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras un rebote en el área luego de un remate de Nicolás Fernández, Francisco González Metilli apareció para empujar la pelota y marcar el único gol del partido.
Estudiantes buscó la igualdad en el tramo final y tuvo algunas chances con Mauro Valiente, Gabriel Alanís y Javier Ferreira, pero no logró vencer la resistencia del arquero visitante. Incluso el entrenador del Pirata, Ricardo Zielinski, fue expulsado a los 33 minutos del complemento en medio de la tensión del cierre.
Finalmente, el equipo visitante sostuvo la ventaja y se quedó con tres puntos importantes que lo dejaron en lo más alto de la Zona B.
Talleres se quedó con el clásico ante Instituto
Talleres de Córdoba venció 2 a 0 a Instituto en el clásico disputado en el Kempes. Valentín Dávila abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo, en una jugada que fue convalidada tras la revisión del VAR. En el complemento la Gloria empujó y generó varias chances, pero Guido Herrera sostuvo el arco. En el cierre, Rick Lima Morais selló el resultado y aseguró el triunfo albiazul.