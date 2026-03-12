Con gol de Francisco González Metilli en la segunda etapa, Belgrano derrotó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y se subió a lo más alto de la Zona B.

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano se quedó con una victoria clave al vencer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó como líder de la Zona B. Fue por la fecha número 10 del Torneo Apertura. El gol lo convirtió Francisco González Metilli en la segunda etapa.

Durante el primer tiempo, el conjunto local generó varias aproximaciones, principalmente con remates de Tomás González y Alejandro Cabrera, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas del arquero Thiago Cardozo. Del otro lado, Belgrano también avisó con intentos de Franco Vázquez y Ramiro Hernández, aunque sin demasiada precisión.

La diferencia llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras un rebote en el área luego de un remate de Nicolás Fernández, Francisco González Metilli apareció para empujar la pelota y marcar el único gol del partido.

belgrano 1 Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Estudiantes buscó la igualdad en el tramo final y tuvo algunas chances con Mauro Valiente, Gabriel Alanís y Javier Ferreira, pero no logró vencer la resistencia del arquero visitante. Incluso el entrenador del Pirata, Ricardo Zielinski, fue expulsado a los 33 minutos del complemento en medio de la tensión del cierre.

Finalmente, el equipo visitante sostuvo la ventaja y se quedó con tres puntos importantes que lo dejaron en lo más alto de la Zona B.

Talleres se quedó con el clásico ante Instituto

Talleres de Córdoba venció 2 a 0 a Instituto en el clásico disputado en el Kempes. Valentín Dávila abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo, en una jugada que fue convalidada tras la revisión del VAR. En el complemento la Gloria empujó y generó varias chances, pero Guido Herrera sostuvo el arco. En el cierre, Rick Lima Morais selló el resultado y aseguró el triunfo albiazul.