Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se hizo presente en la planta de reciclaje de Bovril para realizar una auditoría.

12 de marzo 2026 · 20:15hs
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) se hizo presente el miércoles en la planta de reciclaje de Bovril para realizar una auditoría sobre las condiciones de trabajo de los recicladores. La entidad elevó un informe preocupante sobre la situación de los trabajadores.

Durante la recorrida se encontraron con una situación de extrema vulnerabilidad, con condiciones laborales deplorables y sin percibir salarios dignos por la enorme labor social y ambiental que vienen realizando para la ciudad.

Desde la Federación exigieron respuestas favorables por parte del Ejecutivo local, que reconozca salarialmente el enorme trabajo que los recicladores realizan todos los días, sosteniendo una tarea fundamental para el cuidado del ambiente y la comunidad.

En la mañana del martes también se hizo presente el concejal local Ariel Gaitán, quien se acercó a conocer de primera mano la situación de los trabajadores y se comprometió a acompañar el reclamo y a llevar el estado de situación al recinto deliberante, indicó FM Estrella.

Problemas de larga data en Bovril

Es de recordar que el basural a cielo abierto de Bovril fue objeto de un conflicto judicial tras un amparo ambiental presentado en 2021 por una vecina debido a la contaminación y focos ígneos. En 2021, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó su clausura y relocalización para proteger la salud local, proceso que continúa bajo seguimiento judicial y planificación de un plan de cierre, incluyendo la creación de un consorcio para el tratamiento de basura.

El basural abarca aproximadamente 5 hectáreas y se encuentra cerca de zonas urbanas, generando problemas ambientales y de salud. En diciembre de 2021, el STJ de Entre Ríos ordenó la clausura y traslado del centro de disposición final. La quema de residuos y la cercanía a viviendas son los principales focos del reclamo de los vecinos, quienes denunciaron afecciones de salud. En tanto, en mayo de 2024, la jueza de Paz Alejandra Boxler resolvió no hacer lugar a la solicitud de clausurar el volcadero de Bovril.

La funcionaria desestimó la medida solicitada por una ciudadana que inicio un amparo ambiental contra el municipio para desplazar el vertedero que afecta a los vecinos con humos y contaminación. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ya había determinado su cierre relocalización, pero distintas apelaciones han dilatado el cumplimiento de la sentencia.

La jueza Boxler consideró que la clausura conllevaría mayores impactos negativos. De todos modos, dispuso que el municipio realice informes mensuales sobre los avances en las gestiones de los residuos so pena de multas.

