Docentes cuestionan criterios de puntaje para capacitaciones y apuntan a la ventaja de ofertas privadas

Profesores afirman que el sistema de puntaje del CGE favorece capacitaciones privadas con alto puntaje por sobre las propuestas formativas del Estado.

Dos docentes entrerrianos difundieron un análisis crítico sobre los criterios con los que se otorga puntaje a las capacitaciones docentes que luego impactan en las credenciales utilizadas para concursar cargos. Se trata de Inés Arredondo (Profesora de Lengua y Literatura y Técnica en Psicología Social) y Leandro Lamboglia (Licenciado en Historia), quienes se desempeñan en el departamento La Paz y sostienen que, en la práctica, el sistema termina beneficiando a propuestas formativas ofrecidas por entidades privadas por sobre las impulsadas por el Estado.

El otorgamiento de puntaje docente está regulado por el Consejo General de Educación (CGE) mediante normativas específicas. Estas disposiciones establecen los requisitos que deben cumplir las capacitaciones para que sus certificados sean válidos y puedan ser incorporados a la credencial de puntaje.

Para validar un certificado de formación docente, se deben verificar datos completos del cursante, nombre de la institución organizadora, denominación de la actividad formativa, modalidad, número de resolución de reconocimiento otorgado por el CGE (o convenios con este organismo), duración total en horas cátedra —especificando horas presenciales y no presenciales—, lugar y fecha de realización, además de firmas y sellos correspondientes.

La credencial de puntaje es el instrumento que permite acceder a concursos para trabajar como docente en escuelas de nivel secundario y sus modalidades, así como también para cargos directivos y de preceptores.

A partir de este marco normativo, Arredondo y Lamboglia elaboraron un análisis en el que plantean una mirada crítica sobre cómo se distribuyen los puntajes. "Con $200.000 (o más) cualquiera compra 5 puntos limpios en la credencial de puntaje", afirman y destacan que en los concursos actuales se observan situaciones que consideran llamativas.

"Una realidad es cada vez más evidente en los concursos docentes de escuelas secundarias: docentes con años de trayectoria son vencidos por colegas con diez o menos años de trayectoria. ¿Cuál es la causa? En la actualidad muchos institutos privados ofrecen diplomaturas y actualizaciones con alto puntaje ya que han sido avaladas por el CGE, que no regula la calidad ni el cumplimiento real de clases y horas reloj de dichas capacitaciones".

Los docentes comparan esas propuestas con las capacitaciones organizadas desde el propio Estado. "El Estado dice: 'actualizate' y ofrece algunas capacitaciones que rondan un puntaje de 0.25 o 0.50 puntos a los cuales se accede luego de varios meses de clases, trabajos e incluso viajes a instancias presenciales. Sin embargo, las entidades privadas que brindan diplomaturas y actualizaciones a granel platean que si te dedicás un poquito en un mes podés terminar una o más de estas capacitaciones que, supuestamente, constan con 600 horas reloj como mínimo lo que equivale a 3 o 5 puntos cada una, aproximadamente".

CGE Consejo General de Educaci{on docentes

Ofertas de capacitaciones privadas y públicas

En su análisis también comparan esas ofertas con diplomaturas universitarias tradicionales. "Una diplomatura real, de seis meses de cursado en universidades de prestigio se corresponde a 180 horas reloj y, por ende, mucho menos puntaje. Frente a esto, los docentes de mayor antigüedad que no están acostumbrados a este tipo de capacitaciones 'comerciales' y fraudulentas que sólo ofrecen puntaje, no calidad, quedan fuera de competencia frente a colegas con poca antigüedad. Las empresas incluso ofrecen combos de tres, cinco o más diplomaturas con el mero objetivo de sumar puntaje, lo que muestra una realidad en la que la calidad, las trayectorias y el trabajo real en las aulas no tienen valor. El CGE delega la formación en un mercado privado que vende papeles sin verificación real de calidad porque es más fácil aprobar una diplomatura online, que controlar si realmente sirve para enseñar mejor".

Según plantean, el fenómeno se viene profundizando desde hace casi una década. "Esta realidad lleva ya casi diez años, es por eso que docentes con cinco años de antigüedad tienen más puntaje que otros que han realizado la capacitación para ser directivos, viajes educativos, revistas escolares, publicaciones académicas o literarias y llevan más de veinte años en las aulas. Algunos con tres años de antigüedad ya suman 70 puntos, a los cuales en el sistema tradicional se llegaba tras una carrera de veinte años".

concursos

Como ejemplo, citan el esquema actual de puntaje. "La cosa funciona así: según la Resolución 1500/22 del CGE (aún vigente en 2026): Diplomatura Superior (mínimo 600 horas reloj) = 5,00 puntos; se carga en el SAGE, el Jurado de Concursos lo valida y aparece en tu credencial definitiva (Resolución 1000/13 CGE – Reglamento de Concursos)".

En esa línea, agregan: "Cualquier instituto privado puede pedir resolución del CGE, la obtiene fácil si cumple formalidades (horas + 'relación con el título de base') y listo: 5 puntos garantizados. No hay auditorías de contenido, observación de clases reales, ni encuestas a los docentes que las cursaron. Solo papel y firma".

Mercadocracia

Para los autores del documento, el sistema genera desigualdades entre docentes. "Un docente con 25 años de experiencia real + concepto 'Muy Bueno' + antigüedad tarda cinco años en lograr eso, es decir que estos 5 puntos comprados pesan igual que 5 años de servicio real de calidad".

Y agregan: "Como resultado el que trabaja doble turno, cría hijos y no puede endeudarse queda afuera. El que 'invierte' en galería de diplomaturas sube en el ranking; no es meritocracia, es mercadocracia disfrazada de capacitación".

Finalmente, también enumeran lo que consideran consecuencias en las instituciones educativas: "Como consecuencias reales en las escuelas: se desvaloriza la experiencia de los que realmente conocen a los gurises entrerrianos, se llena de 'profesionales del puntaje' que nunca pisaron un aula difícil y las escuelas pierden docentes comprometidos que se cansan de ver cómo los pasan por arriba pagando".

"Este no es un 'incentivo a la formación', es un negociado que el Estado avala porque le resulta cómodo. Deja afuera a los que realmente sostienen la escuela pública: los docentes con 20, 25, 30 años de servicio. Nosotros no pedimos privilegios. Pedimos justicia. Que el puntaje lo gane el que trabaja y se capacita realmente, no el que paga".

Desde el CGE, en tanto, señalan que el sistema se rige por la normativa vigente y que las capacitaciones deben cumplir requisitos formales para ser reconocidas, en el marco del esquema establecido para la formación y actualización docente.

Cómo surgió el informe

En diálogo con UNO, Arredondo explicó que el informe surgió a partir de la inquietud que comenzaron a observar en los concursos. "El informe viene de la desidia y la bronca que nos da. Por ejemplo, un colega fue a un concurso para un cargo de preceptoría en una escuela técnica y apreció un chico con cuatro años de antigüedad y con 110 puntos. Nosotros hicimos el reclamo vía gremio. Hay algunas diplomaturas que dan títulos a través de un QR. Hay quienes compartes ese QR y los cargan como si los hubieran hecho. Es decir, yo pago una y vos otra y nos cambiamos los QR. El gremio y los institutos de formación docente saben de esto. Es parte de un kiosco. Empezamos a visualizar este kiosquito hace diez años".

"Los que hacemos capacitaciones del CGE, viajamos tres o cuatro años seguidos a formarnos y capaz te dan 0.20 de puntaje y algunas nada porque son pruebas piloto. Esas capacitaciones prácticamente no te dan puntaje. Para estas capacitaciones que dicen que vas a sumar 20 puntos vienen a la escuela y te hacen el combo de cuatro diplomaturas que salen unos 500 mil pesos, con más de 600 horas reloj. Te dicen que no te preocupes que en un mes las haces a las cuatro. Una colega me contaba que son de opciones múltiples y que trabajan con el ChatGPT al lado. No hay seriedad en la formación en las empresa privadas", completo.