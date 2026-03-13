Ciclista y Unión de Crespo iniciaron la temporada 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet con victorias categóricas. El Verde derrotó venció en el estadio Baglietto a Patronato por 86 a 49. Por su parte, el Cervecero venció en su casa a Rowing por 85 a 55. Estos encuentros cerraron el capitulo inicial del Torneo Apertura 2026.
APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico
El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.
La jornada había iniciado el martes con los triunfos en condición de visitante de Quique y Olimpia. El Decano superó a Sionista 70 a 62 en el estadio Moisés Flesler. El Azulgrana, por su parte, derrotó a Estudiantes en el Gigante del Parque por 66 a 58.
El miércoles Talleres sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al superarlo 83 a 74 en el estadio Raúl Bibi Gómez. Por su parte, Paracao le ganó a Echagüe en el estadio Luis Butta 78 a 68. San Martín tuvo jornada libre.
Posiciones y próxima fecha del Torneo Apertura de la APB
Quique 2 (1-0)
Olimpia 2 (1-0)
Talleres 2 (1-0)
Paracao 2 (1-0)
Ciclista 2 (1-0)
Unión 2 (1-0)
Sionista 1 (0-1)
Estudiantes 1 (0-1)
Recreativo 1 (0-1)
Echagüe 1 (0-1)
Patronato 1 (0-1)
Rowing 1 (0-1)
San Martin 0 (0-0)
La segunda fecha se jugará de la siguiente manera:
Patronato – Recreativo
Rowing – Paracao
Unión – Estudiantes
Talleres – Echagüe
Sionista – Ciclista
Libre: Olimpia