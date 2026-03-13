APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing. 13 de marzo 2026 · 09:28hs

Prensa Ciclista El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

Ciclista y Unión de Crespo iniciaron la temporada 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet con victorias categóricas. El Verde derrotó venció en el estadio Baglietto a Patronato por 86 a 49. Por su parte, el Cervecero venció en su casa a Rowing por 85 a 55. Estos encuentros cerraron el capitulo inicial del Torneo Apertura 2026.

La jornada había iniciado el martes con los triunfos en condición de visitante de Quique y Olimpia. El Decano superó a Sionista 70 a 62 en el estadio Moisés Flesler. El Azulgrana, por su parte, derrotó a Estudiantes en el Gigante del Parque por 66 a 58.

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El miércoles Talleres sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al superarlo 83 a 74 en el estadio Raúl Bibi Gómez. Por su parte, Paracao le ganó a Echagüe en el estadio Luis Butta 78 a 68. San Martín tuvo jornada libre. Posiciones y próxima fecha del Torneo Apertura de la APB Quique 2 (1-0) Olimpia 2 (1-0) Talleres 2 (1-0) Paracao 2 (1-0) Ciclista 2 (1-0) Unión 2 (1-0) Sionista 1 (0-1) Estudiantes 1 (0-1) Recreativo 1 (0-1) Echagüe 1 (0-1) Patronato 1 (0-1) Rowing 1 (0-1) San Martin 0 (0-0) La segunda fecha se jugará de la siguiente manera: Patronato – Recreativo Rowing – Paracao Unión – Estudiantes Talleres – Echagüe Sionista – Ciclista Libre: Olimpia