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APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

13 de marzo 2026 · 09:28hs
El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

Prensa Ciclista

El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

Ciclista y Unión de Crespo iniciaron la temporada 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet con victorias categóricas. El Verde derrotó venció en el estadio Baglietto a Patronato por 86 a 49. Por su parte, el Cervecero venció en su casa a Rowing por 85 a 55. Estos encuentros cerraron el capitulo inicial del Torneo Apertura 2026.

La jornada había iniciado el martes con los triunfos en condición de visitante de Quique y Olimpia. El Decano superó a Sionista 70 a 62 en el estadio Moisés Flesler. El Azulgrana, por su parte, derrotó a Estudiantes en el Gigante del Parque por 66 a 58.

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El miércoles Talleres sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al superarlo 83 a 74 en el estadio Raúl Bibi Gómez. Por su parte, Paracao le ganó a Echagüe en el estadio Luis Butta 78 a 68. San Martín tuvo jornada libre.

Posiciones y próxima fecha del Torneo Apertura de la APB

Quique 2 (1-0)

Olimpia 2 (1-0)

Talleres 2 (1-0)

Paracao 2 (1-0)

Ciclista 2 (1-0)

Unión 2 (1-0)

Sionista 1 (0-1)

Estudiantes 1 (0-1)

Recreativo 1 (0-1)

Echagüe 1 (0-1)

Patronato 1 (0-1)

Rowing 1 (0-1)

San Martin 0 (0-0)

La segunda fecha se jugará de la siguiente manera:

Patronato – Recreativo

Rowing – Paracao

Unión – Estudiantes

Talleres – Echagüe

Sionista – Ciclista

Libre: Olimpia

APB Ciclista Rowing Patronato
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