Uno Entre Rios | Policiales | sacerdote

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño

La Justicia imputó a un sacerdote por homicidio en grado de tentativa tras el grave episodio en el que un niño recibió una descarga eléctrica.

12 de marzo 2026 · 18:54hs
Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño.

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño.

La Justicia imputó al sacerdote César Jesús Schdmidt por homicidio en grado de tentativa tras el grave episodio en el que un niño recibió una descarga eléctrica al tocar un portón en Paraná. El menor continúa internado, pero fuera de peligro, mientras avanza la investigación judicial.

La imputación al sacerdote

La imputación por homicidio en grado de tentativa al sacerdote fue dispuesta por la Fiscalía tras el grave episodio en el que un niño sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota. La fiscal Patricia Yedro formalizó la imputación con la asistencia del abogado defensor Mario Martínez; ese mismo día se realizó la audiencia de medidas de coerción ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl.

Prefectura Concordia frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos. 

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Durante la feria judicial de enero de 2026 se registraron 1.729 denuncias por violencia de género y familiar en la provincia de Entre Ríos.

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó diversas medidas cautelares para el imputado. Entre las medidas solicitadas se estableció la obligación de fijar domicilio. Además, se dispuso la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la obligación de permanecer a disposición de la Fiscalía.

El juez Ruhl hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el sacerdote continuará sometido al proceso judicial mientras avanza la investigación, publicó ElOnce.

El hecho que originó la causa ocurrió el sábado 7 de marzo al mediodía en la ciudad de Paraná. El niño, identificado como Esteban Bogado, jugaba a la pelota con otros chicos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid.

Durante el juego, la pelota cayó dentro del patio de una casa que posee un alto tapial y un portón metálico. Según relataron vecinos, el niño se acercó para tocar timbre y pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Ante esa situación, el menor decidió trepar el portón para recuperar el balón. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado más de un minuto en contacto con el portón electrificado. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

Finalmente, una mujer del barrio logró intervenir utilizando un palo para separarlo del portón. De esa manera se cortó el contacto con el metal energizado y el niño cayó al suelo. De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

sacerdote Justicia Descarga eléctrica
Noticias relacionadas
Nuevo operativo de control en el Túnel Subfluvial permitió interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Diego Antonio Luna será juzgado por chocar al niño mientras conducía alcoholizado. El siniestro vial ocurrió en septiembre de 2025 en Concepción del Uruguay.

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Siete personas fueron detenidas y se secuestraron casi 300 dosis de cocaína, dinero en efectivo y celulares tras dos allanamientos simultáneos en Paraná.

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en el barrio Lomas del Mirador II en Paraná por narcomenudeo dejaron dos detenidos, secuestro de drogas, más de $4 millones.

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Ver comentarios

Lo último

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Ultimo Momento
Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Policiales
Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Ovación
Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza igualaron en un flojo partido

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza igualaron en un flojo partido

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

La provincia
Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

Dejanos tu comentario