Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño.

La Justicia imputó al sacerdote César Jesús Schdmidt por homicidio en grado de tentativa tras el grave episodio en el que un niño recibió una descarga eléctrica al tocar un portón en Paraná. El menor continúa internado, pero fuera de peligro, mientras avanza la investigación judicial.

La imputación por homicidio en grado de tentativa al sacerdote fue dispuesta por la Fiscalía tras el grave episodio en el que un niño sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota. La fiscal Patricia Yedro formalizó la imputación con la asistencia del abogado defensor Mario Martínez; ese mismo día se realizó la audiencia de medidas de coerción ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó diversas medidas cautelares para el imputado. Entre las medidas solicitadas se estableció la obligación de fijar domicilio. Además, se dispuso la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la obligación de permanecer a disposición de la Fiscalía.

El juez Ruhl hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el sacerdote continuará sometido al proceso judicial mientras avanza la investigación, publicó ElOnce.

El hecho que originó la causa ocurrió el sábado 7 de marzo al mediodía en la ciudad de Paraná. El niño, identificado como Esteban Bogado, jugaba a la pelota con otros chicos en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid.

Durante el juego, la pelota cayó dentro del patio de una casa que posee un alto tapial y un portón metálico. Según relataron vecinos, el niño se acercó para tocar timbre y pedir que le devolvieran la pelota, pero nadie respondió.

Ante esa situación, el menor decidió trepar el portón para recuperar el balón. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado más de un minuto en contacto con el portón electrificado. Un vecino intentó ayudarlo, pero también recibió una descarga al acercarse.

Finalmente, una mujer del barrio logró intervenir utilizando un palo para separarlo del portón. De esa manera se cortó el contacto con el metal energizado y el niño cayó al suelo. De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia. Minutos después fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.