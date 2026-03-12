Uno Entre Rios | Ovación | defensa

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

En la localidad bonaerense igualaron 1 a 1 Defensa y Central Córdoba de Santiago del Estero. Hubo un final caliente.

12 de marzo 2026 · 19:07hs
Defensa igualó de local.

Defensa igualó de local.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia empató 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura. Elías Pereyra abrió el marcador para el local, pero igualó Michael Santos, de penal, a los 30 minutos del complemento. Este resultado le permitió a los de Mariano Soso quedar momentáneamente, con 13 puntos, en zona de playoffs, mientras que los de Lucas Pusineri acumulan 9 unidades y siguen lejos de los puestos de clasificación.

El Halcón contó con la primera jugada de riesgo del partido a los 7 minutos con un disparo de Agustin Hausch que obligó a una intervención de Alan Aguerre para despejar el balón hacia un costado. No obstante, el Ferroviario contestó rápidamente con una jugada colectiva en la que Matías Vera no pudo vencer a Cristopher Fiermarin. En el rebote, Santiago Moyano ejecutó desviado.

El Ministerio Público de la Defensa expresó su compromiso con la igualdad en el acceso a la Justicia, la perspectiva de género y los derechos humanos en este 8M

8M: Cómo trabaja la Defensa Pública por los derechos de las mujeres

River ganó de visitante en un nuevo ciclo de entrenador.

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Defensa siguió marcando el ritmo del partido y sobre los 22 minutos llegó otra destacada atajada de Aguerre ante un cabezazo de Abiel Osorio luego de un buen centro de Aaron Molinas. El ex delantero de Vélez fue reemplazado a los 27′ por Elías Pereyra a raíz de una molestia física.

En el inicio del complemento, Central Córdoba iba a marcar el primer gol del partido, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Horacio Tijanovich remató cruzado, Fiermarin dio rebote y Vera convirtió. Sin embargo, el delantero se encontraba en offside y el tanto no fue válido.

A los 13 minutos se quebró la paridad en Florencio Varela, ya que Elías Pereyra se encontró con un rebote que dio Aguerre tras un remate de Mateo Aguiar y definió con el arco a su merced para establecer el 1-0. Las malas noticias para el local llegaron a los 20′ cuando el árbitro Bryan Ferreyra fue al VAR para observar una infracción de Aguiar, que derivó en su expulsión.

A la media hora de la segunda mitad, otra vez el VAR llamó a Ferreyra para revisar una posible infracción dentro del área de Emiliano Amor contra Michael Santos. El árbitro terminó sancionando la falta por imprudencia y el delantero uruguayo con pasado en Vélez y Talleres anotó el empate de penal con un disparo cruzado a la derecha de Fiermarin.

Enojo en Defensa

El final terminó con reclamos de parte de los jugadores y el técnico de Defensa por el arbitraje de Ferreyra por sus decisiones que fueron determinantes en el resultado.

defensa Defensa y Justicia Central Córdoba Florencio Varela Mariano Soso
Noticias relacionadas
Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Riestra empató de local ante su gente.

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza igualaron en un flojo partido

El certamen de APCER comenzará en unos días.

APCER abre la temporada con un gran torneo en Concepción del Uruguay

quilmes, proximo rival de patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Ver comentarios

Lo último

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Ultimo Momento
Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Policiales
Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño

Sacerdote fue imputado por tentativa de homicidio por la descarga eléctrica que sufrió un niño

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Ovación
Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza igualaron en un flojo partido

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza igualaron en un flojo partido

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

La provincia
Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Bovril: denuncian condiciones laborales deplorables en el basural

Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

Dejanos tu comentario