Defensa y Justicia empató con Central Córdoba en Varela

En la localidad bonaerense igualaron 1 a 1 Defensa y Central Córdoba de Santiago del Estero. Hubo un final caliente.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia empató 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura . Elías Pereyra abrió el marcador para el local, pero igualó Michael Santos , de penal, a los 30 minutos del complemento. Este resultado le permitió a los de Mariano Soso quedar momentáneamente, con 13 puntos , en zona de playoffs, mientras que los de Lucas Pusineri acumulan 9 unidades y siguen lejos de los puestos de clasificación.

El Halcón contó con la primera jugada de riesgo del partido a los 7 minutos con un disparo de Agustin Hausch que obligó a una intervención de Alan Aguerre para despejar el balón hacia un costado. No obstante, el Ferroviario contestó rápidamente con una jugada colectiva en la que Matías Vera no pudo vencer a Cristopher Fiermarin . En el rebote, Santiago Moyano ejecutó desviado.

Defensa siguió marcando el ritmo del partido y sobre los 22 minutos llegó otra destacada atajada de Aguerre ante un cabezazo de Abiel Osorio luego de un buen centro de Aaron Molinas. El ex delantero de Vélez fue reemplazado a los 27′ por Elías Pereyra a raíz de una molestia física.

En el inicio del complemento, Central Córdoba iba a marcar el primer gol del partido, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Horacio Tijanovich remató cruzado, Fiermarin dio rebote y Vera convirtió. Sin embargo, el delantero se encontraba en offside y el tanto no fue válido.

A los 13 minutos se quebró la paridad en Florencio Varela, ya que Elías Pereyra se encontró con un rebote que dio Aguerre tras un remate de Mateo Aguiar y definió con el arco a su merced para establecer el 1-0. Las malas noticias para el local llegaron a los 20′ cuando el árbitro Bryan Ferreyra fue al VAR para observar una infracción de Aguiar, que derivó en su expulsión.

A la media hora de la segunda mitad, otra vez el VAR llamó a Ferreyra para revisar una posible infracción dentro del área de Emiliano Amor contra Michael Santos. El árbitro terminó sancionando la falta por imprudencia y el delantero uruguayo con pasado en Vélez y Talleres anotó el empate de penal con un disparo cruzado a la derecha de Fiermarin.

Enojo en Defensa

El final terminó con reclamos de parte de los jugadores y el técnico de Defensa por el arbitraje de Ferreyra por sus decisiones que fueron determinantes en el resultado.