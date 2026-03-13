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Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

El comisario Walter Pérez García de la Dirección General de Accidentología Vial, brindó precisiones sobre los números de víctimas en accidentes de tránsito.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

13 de marzo 2026 · 07:39hs
En lo que va del año

Policía de Entre Ríos

En lo que va del año, hubo 12 personas fallecidas y 37 lesionados en accidentes de tránsito en Paraná
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Aunque se registró una disminución en la cantidad de intervenciones por accidentes de tránsito, las autoridades detectaron un incremento en las víctimas fatales y lesionados graves en el Departamento Paraná. Señalan exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y maniobras riesgosas como principales causas.

La problemática de los siniestros viales continúa siendo motivo de preocupación en el Departamento Paraná. Desde la Dirección General de Accidentología Vial de la Policía Científica analizan periódicamente los datos de intervenciones y las características de los accidentes para identificar tendencias y factores de riesgo.

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En ese marco, el comisario principal Walter Pérez García explicó que, si bien se registró una disminución en la cantidad de intervenciones en comparación con años anteriores, se observa un incremento en la gravedad de los hechos, especialmente en relación con las víctimas fatales y los lesionados graves. Pérez García, integrante de la Dirección General de Accidentología Vial, señaló que el área tiene jurisdicción principalmente en el Departamento Paraná.

accidente fatal paraná

“Específicamente tenemos jurisdicción en lo que sería el Departamento Paraná, pero manejamos información que nos comparten las distintas divisiones de Policía Científica que están en otros departamentos”, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

Según los últimos datos relevados, a nivel provincial se registran 39 víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales. En el caso del Departamento Paraná, las estadísticas muestran doce personas fallecidas y 37 lesionados graves.

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El funcionario indicó que estos números se producen en el marco de 88 intervenciones realizadas por la Dirección de Accidentología Vial en lo que va del año. En ese sentido, remarcó que “hemos visto una disminución en la cantidad de intervenciones si lo comparamos con años anteriores, pero el número de personas lesionadas y de víctimas fatales ha incrementado”.

accidente Acceso Norte Paraná

Principales causas de los siniestros

De acuerdo con el análisis que realizan desde el área, muchos de los siniestros más graves ocurren en rutas nacionales y provinciales y están vinculados a conductas de riesgo al volante.

En ese sentido, Pérez García explicó que entre los factores más frecuentes aparecen el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos, especialmente en zonas donde no están permitidos o en sectores peligrosos de la vía.

“En un primer análisis vemos que tiene que ver con la velocidad y con adelantamientos indebidos en lugares no permitidos, como curvas, intersecciones o zonas peligrosas de la vía”, detalló.

Motociclista Paraná muerte

Accidentes en motocicleta

Otro de los focos de análisis está puesto en los accidentes que involucran motocicletas, que en su mayoría se registran dentro del ámbito urbano.

Según explicó el especialista, estos siniestros suelen estar relacionados con maniobras incorrectas, falta de señalización al girar o conflictos con la prioridad de paso.

“En muchos casos se producen cuando un vehículo realiza una maniobra de giro sin señalizar con suficiente anticipación, lo que genera una situación de riesgo para los demás usuarios de la vía”, señaló.

accidentes de tránsito Víctimas Paraná Siniestro vial accidentes fatales siniestros
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