Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

El hombre con una discapacidad de movilidad chocó a una joven que circulaba en moto en Concordia, quien solo sufrió lesiones leves.

El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

La conductora de una moto fue impactada por un vehículo en una avenida transitada de Concordia por parte de un automovilista, quien circulaba sobre un Volkswagen Bora que no estaba adaptado de acuerdo a la discapacidad que tenía el conductor debido a la amputación de una de sus piernas.

El siniestro se dio en la intersección de Perú y avenida San Lorenzo. Cuando la mujer de 21 años con su moto procede a atravesar la avenida, es impactada violentamente por el automóvil, el cual circulaba a una importante velocidad, desde Humberto Primeo hacia calle Alvear, de oeste a este.

La particularidad del hecho se da que, cuando interviene personal policial y agentes de tránsito, verifican que el hombre que conducía el automóvil que chocó a la motociclista, presentaba una evidente movilidad reducida, debido al faltante de su pierna derecha.

Se retuvo el auto del hombre que conducía el auto

Según trascendió extraoficialmente, esta persona contaría con una licencia de conducir prevista para personas con una discapacidad de ese tipo, pero el agravante es que el vehículo que manejaba al momento del accidente no estaba adaptado para su situación. Por este motivo, se procedió a la retención del VW Bora y de la licencia de conducir.

Por su parte, la joven motociclista, luego de ser asistida, fue trasladada en una ambulancia hasta la guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat, desde donde se informó que, en una primera revisión, solo presentaba golpes y politraumatismos, aunque igualmente se resolvió que quedara por un momento en observación.