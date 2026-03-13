Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo de este viernes 13 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 13 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

13 de marzo 2026 · 07:43hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 13 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo de este jueves 12 de marzo de 2026

Horóscopo de este jueves 12 de marzo de 2026

Horóscopo

Horóscopo de este miércoles 11 de marzo de 2026

En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Posible entrevista para un puesto de cara al público. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Oportunidad de conseguir un interés bastante alto. Tendrá una promoción profesional. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Cuidado con la economía doméstica, puede descontrolarse. Buen día para hacer intercambios comerciales. Debe aliviar tensiones musculares.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sus hijos le necesitan, pero no olvide mimar a su pareja. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Mantenga una actitud más abierta con su familia. De dinero, muy bien. Procure ser más simpático con los compañeros. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que le gusta. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

LEER MÁS: Horóscopo de este jueves 12 de marzo de 2026

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Su economía va muy bien. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está especialmente receptivo para el amor. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Podrá poner en práctica sus conocimientos laborales. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Debe ocuparse un poco más de su estado de salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Cuide su estómago, es su punto débil.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. Buen momento para invertir sus ahorros. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.

Horóscopo Signo marzo
Noticias relacionadas
horoscopo del martes 10 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 9 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

Horóscopo del lunes 9 de marzo de 2026

Astrología. Ese es el horóscopo correspondiente al domingo 8 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco. 

Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 7 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del sábado 7 de marzo de 2026

Ver comentarios

Lo último

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Ultimo Momento
Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Policiales
Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Concordia: Prefectura frustró un contrabando de ropa valuado en casi 17 millones de pesos

Ovación
Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Emiliano Stang va por un nuevo desafío en el callejero de Buenos Aires

Emiliano Stang va por un nuevo desafío en el callejero de Buenos Aires

Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

La provincia
El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste

Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste

Rogelio Frigerio: El campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima

Rogelio Frigerio: "El campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima"

Dejanos tu comentario