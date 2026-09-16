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Granja Tres Arroyos: los trabajadores en la incertidumbre sin información ni interlocutores

Trabajadores de Granja Tres Arroyos profundizan el reclamo y exigen respuestas sobre la planta La China, en Concepción del Ururguay.

16 de septiembre 2026 · 12:54hs
Trabajadores de Granja Tres Arroyos profundizan el reclamo y exigen respuestas sobre la planta La China

Foto: La Pirámide

Trabajadores de Granja Tres Arroyos profundizan el reclamo y exigen respuestas sobre la planta La China, en Concepción del Ururguay.
Trabajadores de Granja Tres Arroyos profundizan el reclamo y exigen respuestas sobre la planta La China

Trabajadores de Granja Tres Arroyos profundizan el reclamo y exigen respuestas sobre la planta La China, en Concepción del Ururguay.

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El martes por la noche volvieron a concentrarse frente al frigorífico para reclamar la reapertura de la planta, la reincorporación de los puestos de trabajo y el pago de las sumas adeudadas por salarios, cuotas alimentarias y aguinaldos, además de las indemnizaciones correspondientes en aquellos casos de despidos.

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En la asamblea se expresó la incertidumbre que se vive por la falta de información, de interlocutores válidos ni novedades concretas acerca del futuro de la empresa.

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Por otra parte los obreros refirieron versiones sobre una eventual apertura parcial de la planta y remarcaron las dudas sobre quiénes volverían a trabajar, mientas por otor lados siguen llegando telegramas de despido, publica La Pirámide.

Mientras aguardan definiciones, los trabajadores continuan visibilizando el conflicto y demandando respuestas sobre el futuro de la planta y de los trabajadores.

“El modelo económico de Milei nos deja en la ruina”

En medio del conflicto el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU) que aglutina sindicatos y colectivos sociales locales difundieron un comunicado y advirtieron sobre las consecuencias del concurso preventivo de Granja Tres Arroyos.

“Estamos conociendo la noticia que no queríamos conocer, convocatoria de acreedores a empresas del Grupo Granja Tres Arroyos, lo que significaría el cierre definitivo de nuestra principal fuente laboral en Concepción del Uruguay y la región”.

“Miles de personas que trabajaron toda su vida para poner su esfuerzo en la producción y hoy se confirma que la empresa entra en Convocatoria de Acreedores, lo que viene es como se repartirán los pedazos quienes forman parte de una acreencia de 350 millones de dólares”.

“Los trabajadores despedidos y no despedidos serán uno de esos grupos que ingresarán a la convocatoria para cobrar sus deudas, pero los tiempos del proceso judicial están muy lejos de ser los tiempos de la urgencia de las familias que ya llevan meses sin medios de subsistencia”.

“Este desastre económico y social que padecemos es el resultado de un modelo económico que desprecia a los trabajadores y a las industrias, que viene haciendo todo lo posible para destruir la producción nacional, empresas que se achican para subsistir y, de todos modos, no lo pueden sostener, porque el ahogo de los gastos fijos generado por la suba infinita de las tarifas las termina empujando al cierre y despido del total de sus trabajadores”.

“El plan es muy claro y sencillo, además de conocido en nuestra historia, reducir la inflación en base a apagar el consumo, los precios no suben si nadie puede comprar, eso significó reducir abruptamente el poder adquisitivo de los salarios y con esto frenar el consumo y como consecuencia la producción, el dinero que no se genera en la economía es conseguido por el gobierno a través del endeudamiento externo, viven de lo prestado y sabemos que esto no es viable, pero en este caso, los que viven hoy de lo prestado son los del grupo que gobierna y la deuda quedará para siempre como castigo para el pueblo argentino”.

“La industria es la que convierte y genera riquezas, es la que mueve la economía y traslada ese movimiento a los demás sectores como el comercio y la construcción, el desmoronamiento que se produce en la actividad avícola en nuestra zona hoy pega de lleno a los trabajadores de la actividad, pero inmediatamente se traslada a los demás sectores, nadie se salva con el modelo de Milei, nos habían anunciado que se venía los mejores de 18 meses, cada día que pasa estamos peor”.

“Si nos quedamos en nuestras casas tratando de salvarnos solos nos va a tapar la ola que viene arrasando con lo que encuentra en el camino, es ahora el tiempo de manifestarnos y juntarnos para organizar la resistencia a un modelo que viene por nosotros, por nuestros derechos, por nuestras vidas”.

“Se empobreció a empleados públicos, a docentes, a jubilados, a personas con discapacidad, a las universidades, se abandonó la obra pública y se están destruyendo las rutas, nos endeudaron como país y como personas particulares, la lista de agresiones al pueblo argentino es larguísima y sigue en desarrollo, no se va a salvar nadie si seguimos permitiendo que un desquiciado nos siga destruyendo todo”.

Granja Tres Arroyos trabajadores Concepción del Uruguay
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