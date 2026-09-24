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Quinta de Olivos: ATE anunció la reincoporación de los trabajadores despedidos

ATE anunció la reincoporación de los 12 trabajadores que habían sido despedidos días atrás de la Quinta de Olivos. Será distribuidos en otros lugares.

24 de septiembre 2026 · 22:19hs
ATE anunció la reincoporación de los 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos. 

ATE anunció la reincoporación de los 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos tras la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una pieza clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

LEER MÁS: Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

El comunicado de ATE

“ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, celebró el sindicato mediante un comunicado en su cuenta de la red social X. Y remarcó que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado”, ya que, “les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo”.

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A raíz de lo sucedido, hizo hincapié en que “frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”.

Sobre el proceso de reincoporación, según ATE los empleados serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida 25 de mayo al 600 a fin de reordenar el esquema de trabajo luego de los cambios en la estructura de seguridad.

Quinta de Olivos ATE trabajadores
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