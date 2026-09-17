Juan Zalazar y Ángeles Furlan encabezan la lista en el Sindicato de Empleados de Comercioque competirá el 2 de octubre.

La Lista Naranja propone renovar el Sindicato de Empleados de Comercio y acercarlo a los trabajadores.

La Lista Naranja competirá en las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Paraná, que se realizarán el próximo 2 de octubre. La nómina lleva como candidatos a Juan Zalazar, para la Secretaría General, y Ángeles Furlan, para la Secretaría Adjunta, y está integrada por trabajadores de distintos comercios de la ciudad.

La agrupación plantea como principal objetivo recuperar la cercanía entre la organización gremial y los empleados del sector, con una gestión que, según sostienen, sea más transparente, participativa y presente en los lugares de trabajo.

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Recorrida por los comercios

Desde la Lista Naranja señalaron que durante los últimos años sus integrantes recorrieron distintos establecimientos y mantuvieron encuentros con trabajadores para conocer sus inquietudes y las principales dificultades que atraviesa el sector.

“Creemos que un sindicato fuerte se construye escuchando a los trabajadores y estando presente todos los días, no solamente en época de elecciones”, expresaron desde el espacio.

Entre las propuestas se encuentra recuperar el vínculo cotidiano con los afiliados, mejorar el acceso a la información y establecer una gestión participativa, en la que las decisiones sean debatidas junto con los trabajadores.

La plataforma también contempla una representación activa en la defensa de los derechos laborales, la modernización de los canales de comunicación y atención, y el impulso de beneficios, capacitaciones y nuevos servicios para los empleados de comercio.

Una obra social con más prestaciones

Uno de los ejes planteados por la Lista Naranja está relacionado con el funcionamiento de la obra social. La agrupación propone mejorar la atención, agilizar las autorizaciones, ampliar las prestaciones y avanzar hacia una administración que, según indicó, sea eficiente y transparente.

“Queremos una obra social que acompañe al trabajador cuando más la necesita, con una administración responsable, humana y enfocada en brindar soluciones”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de fortalecer tanto la representación sindical como las prestaciones destinadas a los afiliados. “El sindicato protege tus derechos laborales; la obra social cuida tu salud. Vamos a trabajar para que ambas instituciones vuelvan a estar al servicio de los trabajadores”, afirmaron.

Renovación y participación

La propuesta electoral se presenta como una alternativa de renovación basada en la experiencia de quienes integran la nómina y en su vínculo cotidiano con el ámbito laboral.

“Somos trabajadores como vos, conocemos la realidad porque la vivimos todos los días. No venimos a prometer, venimos a comprometernos”, sostuvieron desde la Lista Naranja.

De cara a los comicios del 2 de octubre, el espacio convocó a los empleados de comercio a participar de la elección y a fortalecer, de esa manera, la vida democrática de la organización sindical.