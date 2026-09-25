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Las sanciones que enfrenta Manchester City tras la resolución del tribunal independiente

Manchester City resultó culpable en 114 de las 115 acusaciones presentadas por la Premier League tras violar de manera sistemática las regulaciones financieras.

25 de septiembre 2026 · 18:45hs
Manchester City en problemas.

Manchester City en problemas.

El Manchester City resultó culpable en 114 de las 115 acusaciones presentadas por la Premier League tras violar de manera sistemática las regulaciones financieras de la competición, según el medio estadounidense The Athletic. La dirigencia mantendrá su postura defensiva firme e iniciará un proceso inmediato de apelación ante este tribunal independiente antes de la aplicación definitiva de los castigos.

El dictamen oficial contempla faltas graves en la entrega de información contable precisa, el ocultamiento deliberado de detalles sobre pagos a futbolistas y entrenadores, además de múltiples infracciones a las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad locales y al Juego Limpio Financiero de la UEFA.

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¿Qué podría pasar con Manchester City?

Las posibles sanciones estipuladas en el reglamento abarcan desde reprimendas formales y multas económicas de gran escala hasta la quita efectiva de puntos sobre el torneo actual o de forma retroactiva, además de la eventual expulsión directa de la máxima categoría del fútbol inglés.

La investigación exhaustiva abarcó maniobras realizadas entre 2009 y 2018, período clave en el que la institución conquistó tres ligas locales.

Desde la adquisición del club por parte del Abu Dhabi United Group en 2008, el equipo levantó ocho Premier League, cuatro FA Cup y una Liga de Campeones.

Los antecedentes directos con la UEFA muestran una suspensión previa de dos años fuera de copas europeas que el Tribunal de Arbitraje Deportivo canceló por prescripción de los plazos legales.

En aquel proceso, la entidad judicial solo mantuvo una sanción monetaria por la evidente falta de cooperación de la entidad con las autoridades durante las auditorías correspondientes.

Actualmente, bajo la conducción técnica del italiano Enzo Maresca, la plantilla lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto tras un gasto masivo de 450 millones de libras durante el último mercado de pases.

En esa ventana de transferencias destacó la incorporación estelar del argentino Enzo Fernández por un monto récord en la liga de 125 millones de libras.

El panel independiente definirá la resolución final bajo criterios estrictos de proporcionalidad para evitar nulidades posteriores en instancias superiores de apelación.

Manchester City Premier League sanciones Fútbol
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