Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Un joven identificado como Lautaro Marcelo Barreto, de 21 años, murió dentro de la Alcaidía de Concordia. Una autopsia determinará las causas de la muerte.

En un hecho que no fue comunicado por la Policía en sus habituales gacetillas de prensa, se conoció que murió un preso en Concordia, dentro de la Alcaidía. El joven, identificado como Lautaro Marcelo Barreto, fue hallado sin vida este sábado por la mañana dentro de su celda, luego de que los guardias advirtieran que no había salido al recuento habitual.

Barreto, de 21 años, se encontraba detenido desde el 1 de noviembre por un presunto hurto “en grado de tentativa” y estaba a disposición de la justicia. Según trascendió, había manifestado sentirse mal los días previos. De acuerdo con versiones recogidas por la prensa, los agentes le habrían proporcionado agua y algún analgésico. Sin embargo, horas después fue encontrado sin signos vitales.

Al ingresar a la celda, los funcionarios encontraron el cuerpo del joven “doblado sobre sí mismo y aparentemente sin vida”, detallaron fuentes cercanas al caso. Inmediatamente se convocó al servicio de emergencias médicas, que al arribar constató el fallecimiento, sostuvo Concordia Policiales.

El médico de la Policía, Sergio Medina, intervino en el lugar y dictaminó que la causa inmediata fue “paro cardiorrespiratorio”, aunque aclaró que las causas que condujeron al desenlace “no es materia de información profesional al certificar un deceso”. Por orden judicial, el cuerpo de Barreto fue trasladado para la correspondiente autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.

Fuentes del hospital Heras confirmaron que el joven había sido atendido días atrás por un cuadro de abstinencia, lo que alimenta las sospechas de que esa condición podría haber influido en el fatal desenlace.