Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Un joven fue detenido en Concordia ya que extorsionaba para devolver un celular que había sido perdido el fin de semana.

5 de marzo 2026 · 18:34hs
El oven quedó a disposición de la justicia tras el intento de extorsión.

El oven quedó a disposición de la justicia tras el intento de extorsión.

Un joven fue detenido en Concordia ya que extorsionaba a una persona para devolver un teléfono celular. El dispositivo había sido extraviado el pasado sábado en un boliche de la costanera.

Detenido por extorsi&oacute;n.&nbsp;

Detenido por extorsión.

El damnificado se hizo presente en una comisaría de Concordia y manifestó que el pasado sábado, en la discoteca Bonzo ubicada en la Costanera, extravió su teléfono celular.

persecucion en la ruta 12: robaron mercaderia de un camion y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

desmantelan un kiosco de droga en parana: un adolescente habria intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Qué dijo el denunciante de Concordia

El denunciante agregó que un hombre le comenzó a mandar mensajes solicitándole un “rescate” del teléfono a cambio de dinero y lo reconoció como un "agente controlador del mencionado boliche".

Fue allí que lo citó a comparecer en la Costanera, a fin de realizar el cambio del elemento por el dinero, pero montándose de manera discreta un operativo policial, que terminó interceptando al extorsionador –que se presentó en bicicleta y que tenía el dispositivo en su poder– en ese mismo lugar.

Finalmente, la fiscal Montangie dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de celulares.

