Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

El oven quedó a disposición de la justicia tras el intento de extorsión.

Un joven fue detenido en Concordia ya que extorsionaba a una persona para devolver un teléfono celular. El dispositivo había sido extraviado el pasado sábado en un boliche de la costanera.

El damnificado se hizo presente en una comisaría de Concordia y manifestó que el pasado sábado, en la discoteca Bonzo ubicada en la Costanera, extravió su teléfono celular.

Qué dijo el denunciante de Concordia

El denunciante agregó que un hombre le comenzó a mandar mensajes solicitándole un “rescate” del teléfono a cambio de dinero y lo reconoció como un "agente controlador del mencionado boliche".

Fue allí que lo citó a comparecer en la Costanera, a fin de realizar el cambio del elemento por el dinero, pero montándose de manera discreta un operativo policial, que terminó interceptando al extorsionador –que se presentó en bicicleta y que tenía el dispositivo en su poder– en ese mismo lugar.

Finalmente, la fiscal Montangie dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de celulares.