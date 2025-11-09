Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

La agresión ocurrió durante una fiesta de cumpleaños en la Cortada 542, en Paraná. La víctima es un joven de 20 años y el autor del ataque un adolescente de 15

Durante la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Quinta que realizaba una recorrida por la intersección de calle Estado de Palestina y República de Siria encontró a una persona herida en la puerta de un domicilio.

Al acercarse, los efectivos encontraron a un joven de 20 años con una herida cortopunzante en la zona axilar derecha, quien se encontraba ensangrentado. Inmediatamente, fue trasladado al hospital San Martín para su atención.

Testigos del incidente informaron que la agresión ocurrió durante una fiesta de cumpleaños en la Cortada 542 y señalaron al autor del ataque.

Informado el fiscal en turno, se dispuso el secuestro de las prendas del lesionado, así como la intervención de Criminalística para llevar a cabo la investigación correspondiente. Además, se citó a los testigos para que brinden su declaración.

Horas más tarde, gracias a la colaboración entre personal de la Comisaría Quinta y la División Homicidios, se logró localizar al autor del hecho, un joven de 17 años, quien fue detenido por disposición del fiscal.