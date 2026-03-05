En Concordia este domingo se corre la Maratón de la Mujer

Cuenta regresiva para lo que será la 16° edición de la Maratón de la Mujer, que se correrá este domingo a partir de la 9 de la mañana por las calles de Concordia. La tradicional competencia destinada a las chicas está cada vez más cerca, donde deberán emplear un total de 5 kilómetros con punto de largada y llegada en plaza 25 de Mayo.

Este jueves se realizará el lanzamiento oficial de la competencia y lanzamiento oficial de la remera del evento, a partir de las 20 horas en calle San Juan y Néstor Garat en el local de FarmaFull. En tanto que el viernes 6 de marzo se entregarán los kits de carreras en el Centro de Convenciones de 17 a 21 horas. A su vez, los kits de carrera para las atletas no residentes en Concordia será el mismo domingo de la prueba de 7 a 8 de la mañana en Plaza 25 de Mayo.

El recorrido para la maratón en Concordia

El recorrido que tendrá la competencia de 5 kilómetros será como siempre con la largada en plaza 25 de Mayo, se tomará hacia el este por calle 1° de Mayo, luego doblarán hacia la derecha por Pueblos Originarios hasta la rotonda de calle Carriego. Se regresará por la calle interna de Prefectura, avenida Castro, se ingresará a Zona Verde (allí estará el puesto de agua) y se irá hasta la rotonda final para regresar por la misma hasta la calle interna del Club Pesca (Avenida Del Río). Desde ahí se doblará hacia la izquierda por Gastelacoto hasta la rotonda para empalmar nuevamente con Avenida Castro y desde allí hasta Mitre por donde tomarán hasta la línea de sentencia en Mitre y Pellegrini.