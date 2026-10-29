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Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

La fiscal Maite Burruchaga leyó la acusación contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García ocurrido en 2017.

29 de octubre 2026 · 09:34hs
Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

En la Sala N° 1 de los Tribunales de Gualeguay dio inicio el juicio oral y público contra Néstor Roberto Pavón, imputado por su presunta coautoría en el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017.

Durante la apertura del debate, la fiscal Maite Burruchaga, en representación del Ministerio Público Fiscal, adelantó que solicitará la prisión perpetua, calificada como la pena más gravosa prevista por la legislación penal. La acusación atribuye a Pavón el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio en calidad de coautor. Cabe recordar que por este mismo hecho ya cumple condena firme a prisión perpetua Sebastián Wagner (dictada el 16 de octubre de 2017).

La lectura de la imputación

Al formular la acusación formal, la fiscal Burruchaga sostuvo que el Ministerio Público probará la coautoría de Pavón en el hecho ya acreditado judicialmente. Según la reconstrucción leída ante el tribunal, el 1° de abril de 2017, cerca de las 5:45 horas, Micaela García salía del boliche bailable King cuando fue interceptada por Wagner y Pavón.

Según la acusación, ambos obligaron a la joven a subir a un automóvil Renault 18 y la trasladaron por la fuerza hacia las inmediaciones del balneario Paso de Alonso. En ese lugar, aprovechándose de su preeminencia física e indefensión, la abusaron sexualmente. Posteriormente, ante la resistencia de la víctima y con el fin de garantizar su impunidad, decidieron asfixiarla y ocultar el cuerpo debajo de pastizales altos en un camino rural que conduce a González Calderón, en el primer distrito Cuchillas del departamento Gualeguay.

El hecho fue encuadrado en los artículos 80 (incisos 2, 7 y 11), 119 y 54 del Código Penal, atribuyéndosele a Pavón la coautoría conforme al artículo 45 de dicho cuerpo legal.

LEER MÁS: Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Tribunal y representación de las partes

El Tribunal de Juicio está presidido por el vocal Santiago Brugo (Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná) e integrado por los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress (Concordia) y Nicolás José Gazali (Concepción del Uruguay).

La parte querellante, en representación de los padres de la víctima, Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García, está encabezada por los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens.

La defensa del imputado es ejercida por los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

Néstor Pavón Micaela García Femicidio
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