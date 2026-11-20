Miguel Ángel Kaiyer, de 41 años, recibió este viernes una prisión preventiva de 60 días en la UP 1 de Paraná por el intento de femicidio en Santa Elena.

Miguel Ángel Kaiyer, de 41 años, recibió este viernes una prisión preventiva de 60 días en la Unidad Penal 1 de Paraná, acusado de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en concurso real con daño, tras atacar a su expareja en la ciudad de Santa Elena .

La medida fue dictada por el juez de Familia de La Paz, Raúl Flores, que subrogó al juez de Garantías, Aurelio Lell, quien se encuentra de licencia.

Fuentes judiciales precisaron que la audiencia se realizó este viernes desde las 11.30 por pedido de la fiscal Maria Paula Gareis, para realizar el planteo de prisión preventiva efectiva de Kaiyer. Los querellantes, Jose Velázquez y Christian Gómez, que no se domicilian en ciudad, fueron autorizados a participar en forma remota mediante el Sistema de Videoconferencia. La defensa, a cargo de Rodrigo Dopazo, instó la excarcelación y en subsidio, el arresto domiciliario.

Los hechos en Santa Elena

Miguel Ángel Kaiyer fue detenido el martes por la noche en una vivienda de familiares en Piedras Blancas. En su poder tenía un rifle calibre .22 y municiones.

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El caso tiene una fuerte repercusión en la localidad del departamento La Paz porque la víctima –cuya identidad se preserva– es una referente del movimiento de mujeres. Durante años ha sido –y es– una voz que denuncia la violencia machista. Ha participado y organizado innumerables actividades para concientizar y visibilizar la violencia de género en la ciudad, en la provincia y el país.

Una de las vecinas que salvó a la mujer contó en sus redes: "Ayer me tocó vivir y ver cómo golpeabas a E. y salvarla de tus golpes, hdp. Se me cruzaron tantas cosas por mi cabeza pero no dudé en ayudarla cuando pedía auxilio. La salvé porque vos incluso le tapabas la boca para que no grite. Pero la escuché y no dudé ni un segundo. No puedo entender por qué tanta maldad".