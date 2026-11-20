El hecho fue en Barrio Belgrano de Paraná. Se presume que el masculino mató a su pareja, que era policía, para luego quitarse a vida.

Una policía fue asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida en Barrio Belgrano de Paraná.

Un hecho policial conmocionó este viernes por la noche a Barrio Belgrano en Paraná , donde dentro de una vivienda hallaron muertos a un hombre y a una mujer con sendos disparos en la cabeza. La investigación se encuentra en pleno desarrollo, aunque se trataría de un femicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la esquina de calle Pichón Sánchez, donde se encuentra trabajando la Policía Científica. Se investigan si los fallecidos mantenían algún vínculo sentimental.

Según las primeras informaciones, las víctimas serían pareja o matrimonio. Además, trascendió que uno de ellos sería personal policial, dato que todavía no fue confirmado oficialmente. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de Policía Científica, que realizan las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho y esclarecer las circunstancias, indicó Reporte 100.7.

Las primeras versiones indicaron que la mujer (de apellido Pratti y funcionaria policial) habría manifestado su intención de separarse de su pareja. En ese contexto, el hombre presuntamente le quitó su arma reglamentaria y le disparó, provocándole la muerte. Posteriormente, el hombre, de apellido Martínez, se habría quitado la vida con la misma arma, supo Elonce.