Escándalo en un cine: una discusión por los asientos terminó en pelea y dos mujeres detenidas

Una discusión por las ubicaciones desató una pelea con gas pimienta en un cine de Paraná, que terminó con la detención de una madre y su hija.

Una discusión por las ubicaciones dentro de una sala de cine desencadenó una pelea entre varias mujeres que terminó con el uso de gas pimienta y la detención de una madre y su hija en Paraná. El episodio ocurrió este miércoles por la noche en el cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, donde había alrededor de 50 espectadores.

El hecho se registró cerca de las 22.55 en la sala 4 del complejo, situado en la intersección de las calles Corrientes y San Lorenzo. Ante la situación, personal del shopping se comunicó con la línea de emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

Tras llegar al lugar, los efectivos localizaron y demoraron a dos mujeres en el estacionamiento sobre calle San Juan, cuando se encontraban dentro de un Honda Civic y aparentemente estaban por retirarse. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

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Una joven afectada por el gas pimienta

Durante el procedimiento, la Policía identificó a una joven de 27 años como damnificada y constató que otras personas también habían resultado afectadas por el gas pimienta utilizado durante el enfrentamiento. Por este motivo, se solicitó la presencia de personal de asistencia médica para atender a quienes manifestaban molestias. Según el informe policial, la intervención concluyó sin otras novedades.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, madre e hija fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se ordenó que la joven damnificada radicara la denuncia correspondiente, fuera examinada por el médico policial y que se secuestrara el gas pimienta empleado durante la pelea.