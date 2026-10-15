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Tragedia en la Ruta 12: murió un camionero tras incendiarse dos transportes

Un transportista murió en el choque donde dos camiones se prendieron fuego. Ocurrió en el complejo Zárate-Brazo Largo.

15 de octubre 2026 · 07:48hs
Tragedia en la Ruta 12: murió un camionero tras incendiarse dos transportes

Un camionero murió tras un choque e incendio de dos transportes de carga en la Ruta 12, a la altura de Isla Talavera, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El hecho ocurrió este jueves cerca de las 5.30 de la madrugada. La vía permaneció cerrada al tránsito durante algunas horas entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en Buenos Aires.

Según se informó, hubo un doble choque de camiones, que desencadenó el incendio de dos transportes en la zona de Isla Talavera, consignó el sitio R2820.

Un camionero falleció

En esos siniestros murió un camionero ya que su vehículo se incendió, informaron Bomberos Voluntarios de Zárate. En tanto, en el primer choque, los conductores resultaron heridos levemente.

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El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 103. El segundo se produjo a solo 4 kilómetros, a la altura del kilómetro 99. En ese sector, los camiones se prendieron fuego, precisó Mauricio Vega, jefe de Bomberos de Zárate.

La interrupción obligó a cerrar por completo la circulación en el tramo afectado. Se recomienda a quienes tengan previsto circular por la zona consultar el estado de la ruta antes de salir precisaron desde la concesionaria Autovía del Mercosur.

Ruta 12 Tragedia camionero Isla Talavera
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