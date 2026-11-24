El Foro de Coproducción Regional reunirá a realizadores con empresas, plataformas y referentes del sector para impulsar proyectos y generar alianzas

En el marco de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), el Foro de Coproducción Regional (FORUM) incorpora nuevas oportunidades para el desarrollo del cine local y regional.

A través de reuniones profesionales, realizadores y productores podrán vincular sus proyectos con empresas, plataformas y referentes de la industria audiovisual, con el objetivo de impulsar nuevas posibilidades de producción, financiamiento y circulación.

En esta edición, el FORUM suma ocho proyectos audiovisuales acreditados fuera de competencia a sus rondas de encuentros profesionales. Se trata de una iniciativa que busca acercar a los realizadores de la región a distintos actores del sector, capaces de acompañar sus producciones en diferentes etapas y contribuir a que las historias puedan llegar a nuevas pantallas y públicos.

La selección reúne propuestas de distintos géneros, entre ellos ficción, documental, terror, ciencia ficción y animación. Las historias tienen como escenario localidades entrerrianas y abordan temáticas diversas, desde la memoria y los vínculos personales hasta problemáticas sociales contemporáneas. De esta manera, el espacio también permite visibilizar la variedad de miradas y relatos que nacen en el territorio.

Los proyectos acreditados son Bombucheros, de Valentino Charras Celentano; El Remanso, de Josefina Del Monte; El Rodeo, de Regina Prina; Infierno Grande, de Segundo Chorén, con producción de Francisco Chorén; Malvinas, después, de María Ángeles Terraza; ¡Que alguien haga algo!, de Guillermo Barbarov; Retoñar, de Agustín de Torres; y ¡Pincho el carpincho!, de Leandro Gómez.

Las iniciativas participarán de dos jornadas de reuniones One to One Meetings, destinadas exclusivamente a realizadores acreditados y representantes de la industria audiovisual. Los encuentros se desarrollarán este martes 24 y el jueves 26 de noviembre, en la Sala 1 de la planta baja del Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en calle San Martín 15, en la zona del Parque Urquiza de Paraná.

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Durante estas jornadas, los participantes tendrán la posibilidad de mantener entrevistas individuales con referentes del sector, presentar sus propuestas y establecer contactos que puedan traducirse en futuras alianzas de producción. Estos espacios de vinculación resultan fundamentales para proyectos independientes y producciones regionales que buscan acceder a nuevas herramientas, financiamiento y circuitos de distribución.

El FORUM forma parte de una apuesta por fortalecer una industria audiovisual con mayor integración federal, en la que las producciones de las provincias tengan oportunidades de crecimiento y puedan incorporarse a nuevos mercados. En ese sentido, el encuentro propone ir más allá de la exhibición cinematográfica y generar condiciones para que el trabajo de realizadores, productores y equipos técnicos encuentre nuevas posibilidades de desarrollo.

El Foro de Coproducción Regional se realizará del 24 al 26 de noviembre, en el marco de la octava edición del FICER, que se desarrolla del 24 al 29 de noviembre en Entre Ríos. La programación y las actividades del espacio profesional pueden consultarse en el sitio oficial del festival.

Quienes deseen conocer los proyectos seleccionados pueden ingresar a ficer.com.ar/forum/seleccionados. También se encuentra disponible la grilla completa del FORUM.