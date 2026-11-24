Desde este martes 24 y hasta el domingo 29 de noviembre, el festival ofrecerá películas nacionales e internacionales, funciones especiales, homenajes y actividades en diferentes salas y espacios culturales de la capital entrerriana

Paraná vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes del séptimo arte. Este martes comienza la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) , que hasta el domingo 29 ofrecerá seis jornadas de proyecciones, actividades especiales y propuestas para acercar el cine a distintos públicos.

La apertura oficial será este martes a las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con una gala que tendrá como película inaugural a Glaxo, del director Benjamín Naishtat, una producción de 106 minutos. La programación continuará a las 22.30 en el Centro Cultural La Vieja Usina, con la proyección de Los nadadores, de Sol Iglesias SK.

Durante seis días, el festival desplegará su programación en distintos espacios de la ciudad. El Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, Cine Las Tipas, Cine Círculo y el Espacio Cinemateca del edificio Mirador TEC serán algunas de las sedes. También habrá propuestas en el Domo Inmersivo y en Vaporeso Librería-Café.

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Entre los atractivos de esta edición se encuentra el Foco Aristarain, un homenaje al reconocido director argentino Adolfo Aristarain, que permitirá volver a disfrutar de algunas de sus películas más recordadas, entre ellas Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y La ley de la frontera. También habrá proyecciones especiales, encuentros y actividades vinculadas con la historia y la producción audiovisual.

La música tendrá un lugar destacado el viernes 27, cuando la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interprete en vivo la banda sonora de Tiempos modernos, el clásico de Charles Chaplin, en una propuesta que combina cine y música en directo. Además, se realizarán actividades especiales en homenaje a María Gabriela Epumer, con una intervención sonora y una videoinstalación.

La programación también contempla cine independiente, documentales, ficción, terror, cortometrajes y producciones de realizadores entrerrianos. Habrá funciones al aire libre, propuestas inmersivas y espacios de encuentro que permitirán descubrir nuevas historias y diferentes maneras de experimentar el lenguaje audiovisual.

El cierre será el sábado 28, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, con la gala de clausura y la proyección de The loneliest man in town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel. El domingo 29, en tanto, se proyectarán las películas ganadoras y se realizará una muestra de cortometrajes entrerrianos.

Con una programación que reúne distintas generaciones, géneros y miradas, el FICER vuelve a poner en valor el cine como expresión artística y espacio de encuentro. Durante casi una semana, Paraná tendrá la oportunidad de compartir historias, conocer nuevas producciones y celebrar el trabajo de quienes hacen posible la cultura audiovisual.