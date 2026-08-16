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Santa Fe: un paranaense fue detenido con más de 11 kilos de cocaína en su vehículo

Durante un operativo en Santa Fe, la policía de Reconquista secuestró más de 11 kilos de cocaína y realizo la detención de un hombre domiciliado en Paraná.

16 de agosto 2026 · 21:35hs
En Santa Fe

En Santa Fe, un paranaense fue detenido con más de 11 kilos de cocaína en su vehículo. 

Un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 929, permitió secuestrar 11,555 kilos de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Regional Nº1 de Reconquista, dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, y contó con la intervención de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional.

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Datos del operativo en Santa Fe

Durante un control, agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox 1.6. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná. Tras el pedido de la documentación, los efectivos detectaron restos de polvo blanco y un envoltorio con una sustancia de similares características a la cocaína. Además, observaron irregularidades en el interior del automóvil, por lo que dieron intervención a la Justicia Federal, que dispuso la requisa del vehículo.

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Como resultado del procedimiento, fueron encontrados 10 paquetes rectangulares envueltos en nylon, además de cigarrillos y media tuca. Tras el hallazgo, se informó nuevamente a la Fiscalía Federal, que dispuso la continuidad de las actuaciones con intervención de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial de Gendarmería realizó las tareas de campo, la prueba orientativa y el pesaje de la sustancia. El resultado fue positivo para cocaína y arrojó un peso total de 11,555 kilogramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal, la droga secuestrada, el vehículo y el hombre involucrado quedaron a disposición de la Sección de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Del procedimiento también participaron efectivos de la Unidad Regional IX, a través del PUZN, la Comisaría IX de Florencia y el GOT, quienes brindaron apoyo en materia de seguridad perimetral, indicó Aire de Santa Fe

Todo se inició con un control de rutina

Desde la Dirección General Guardia Provincial destacaron el resultado del procedimiento y señalaron que la detección de la sustancia durante un control preventivo permitió activar la intervención de la Justicia Federal y avanzar con el secuestro de la droga.

El operativo contó con la articulación entre la Guardia Provincial, la Policía de Santa Fe, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, que continuarán con las actuaciones correspondientes.

Santa Fe Paranaense detenido cocaína Vehículo
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