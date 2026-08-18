El horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

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El horóscopo para este domingo 16 de agosto de 2026

El horóscopo para este lunes 17 de agosto de 2026

Escuchar a quienes tenés cerca puede ahorrarte un problema que venía generando demasiado desgaste. En el trabajo, una mirada ajena podría ayudarte a resolver algo que parecía trabado. En el amor, será importante respetar los tiempos de la otra persona y no querer acelerar procesos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El martes puede darte una buena oportunidad para destacarte profesionalmente y confirmar el lugar que te ganaste con esfuerzo. En pareja, los pequeños gestos y una actitud más cercana pueden devolverle frescura al vínculo. Si estás sola, alguien que viene mostrando interés podría merecer una oportunidad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El panorama laboral aparece especialmente favorable y puede abrirse una posibilidad de crecimiento, mayor responsabilidad o incluso un proyecto que implique movimiento. En el amor, convendrá terminar de soltar historias del pasado antes de intentar construir algo nuevo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El trabajo tendrá un ritmo tranquilo, pero el plano sentimental puede traer más movimiento. Si descubrís algo del pasado de tu pareja que todavía no conocías, será mejor evitar reacciones impulsivas y darle espacio para explicarse. También puede aparecer de manera inesperada alguien de otra etapa de tu vida.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La jornada trae claridad para dejar atrás asuntos pendientes y mirar con más decisión hacia lo que viene. Pueden aparecer oportunidades importantes, pero será necesario estar atento para aprovecharlas. En el amor, una relación reciente puede avanzar bien, aunque todavía convendrá evitar apurarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Alguien cercano puede estar necesitando tu ayuda sin animarse a pedirla directamente. Prestar más atención al entorno te permitirá detectarlo. En el plano sentimental, si una persona demuestra interés y vos no sentís lo mismo, será mejor hablar con claridad antes de generar falsas expectativas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El trabajo puede exigir más energía y paciencia de lo habitual, pero será una dificultad puntual que podés resolver si mantenés el foco. Eso sí, convendrá no dejar que las obligaciones desplacen completamente a la pareja. Una charla sincera puede evitar tensiones innecesarias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Será importante dejar de anticipar dificultades y empezar a actuar. Una vez que te pongas en marcha, varias tareas resultarán más sencillas de lo que imaginabas. En el amor, podrías descubrir que alguien a quien estabas conociendo prefiere mantener el vínculo en el terreno de la amistad.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tenés energía suficiente para avanzar con tus objetivos y, si estás pensando en cambiar de trabajo, los contactos cercanos pueden darte una pista valiosa. En lo sentimental, habrá que dejar atrás ciertas defensas. Si estás en pareja, la jornada favorece una conexión especialmente intensa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Pueden aparecer cambios laborales que exijan actualizar conocimientos o aprender algo nuevo, pero el resultado será positivo para tu crecimiento. En la familia, un tema viejo puede reaparecer. En el amor, será importante no idealizar un regreso del pasado ni volverte demasiado posesivo con quien está hoy a tu lado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El martes será especialmente favorable para iniciar proyectos, organizar ideas y pensar en nuevas oportunidades. También aparecen buenas señales en negocios o acuerdos con potencial a futuro. En el amor, una etapa difícil empieza a quedar atrás y será un buen momento para sorprender a tu pareja con algo distinto.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tenés energía suficiente para avanzar con tus objetivos y, si estás pensando en cambiar de trabajo, los contactos cercanos pueden darte una pista valiosa. En lo sentimental, habrá que dejar atrás ciertas defensas. Si estás en pareja, la jornada favorece una conexión especialmente intensa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Pueden aparecer cambios laborales que exijan actualizar conocimientos o aprender algo nuevo, pero el resultado será positivo para tu crecimiento. En la familia, un tema viejo puede reaparecer. En el amor, será importante no idealizar un regreso del pasado ni volverte demasiado posesivo con quien está hoy a tu lado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El martes será especialmente favorable para iniciar proyectos, organizar ideas y pensar en nuevas oportunidades. También aparecen buenas señales en negocios o acuerdos con potencial a futuro. En el amor, una etapa difícil empieza a quedar atrás y será un buen momento para sorprender a tu pareja con algo distinto.