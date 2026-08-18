El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año. Vestimenta registró los mayores saltos y Alimentos, fuertes aumentos a fines de 2025.

El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año.

El Índice Autoponderado de Precios de la ciudad de Paraná registró aumentos mensuales durante el período comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026 . En esos 12 meses, el Nivel General acumuló una suba del 28,97%. Vestimenta tuvo los movimientos más bruscos, mientras que Alimentos concentró fuertes incrementos hacia el cierre de 2025.

El indicador local registró en junio de 2026 una variación del 2,19% en su Nivel General, de acuerdo con el último dato disponible. Según el informe al que accedió UNO , es elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos a partir de relevamientos propios y contempla una canasta de 100 productos agrupados en cinco rubros: Alimentos, Vestimenta, Menajes del hogar, Enfermería y Gastos varios.

Precios en Paraná: aumentaron todos los meses y acumularon casi 29% en un año

El dato de junio cerró una serie de 12 meses que mostró aumentos de manera ininterrumpida en el Nivel General. En junio de 2025, la variación había sido del 2,24%; en julio fue del 1,16%; en agosto del 1,44%; en septiembre del 1,83%; en octubre del 1,71%; en noviembre del 2,43%; y en diciembre del 2,65%.

El comienzo de 2026 mantuvo la aceleración. En enero, el IAP aumentó 2,70%; en febrero, 2,79%; y en marzo alcanzó el 2,85%, el mayor incremento mensual de todo el período analizado. Luego se produjo una moderación: en abril la variación fue del 2,04% y en mayo del 1,94%. En junio, sin embargo, el índice volvió a acelerarse y llegó al 2,19%.

El dato de junio representó una suba de 0,25 puntos porcentuales respecto de mayo, aunque quedó por debajo de los registros de enero, febrero y marzo. De esta manera, el último mes de la serie no marcó una baja de precios, sino una nueva aceleración después de dos meses consecutivos de menor variación.

Alimentos fue uno de los rubros que más incidió en la evolución de la canasta durante determinados momentos del período. El rubro aumentó 2,18% en junio de 2025, 1,14% en julio, 1,32% en agosto, 0,55% en septiembre y 1,62% en octubre. La variación se aceleró con fuerza hacia el cierre del año: en noviembre los alimentos aumentaron 4,28% y en diciembre llegaron al 4,71%, el mayor incremento mensual registrado por el rubro durante el período analizado.

La tendencia continuó durante el comienzo de 2026, aunque posteriormente perdió intensidad. En enero, Alimentos aumentó 3,86%; en febrero, 2,53%; y en marzo, 3,67%. En abril la suba fue del 1,44% y en mayo del 1,26%, para ubicarse en 1,87% en junio. Así, aunque los alimentos continuaron registrando aumentos, el ritmo de incremento en junio fue considerablemente menor al observado durante noviembre y diciembre de 2025.

Vestimenta presentó el comportamiento más irregular de toda la serie y concentró tanto bajas como fuertes aumentos. En junio de 2025 registró una suba del 1,53%, pero en julio tuvo una caída del 0,33%. En agosto volvió a aumentar, aunque apenas 0,24%, y en septiembre registró un fuerte salto del 7,74%.

Después de ese incremento, el rubro tuvo variaciones más moderadas: aumentó 1,80% en octubre, 0,46% en noviembre y 0,42% en diciembre. En enero de 2026 volvió a subir 2,75%, pero en febrero registró nuevamente una baja, esta vez del 2,30%.

En marzo, Vestimenta prácticamente no tuvo variación, con una suba del 0,17%. Sin embargo, en abril se produjo el mayor incremento mensual de toda la serie: el rubro aumentó 9,66%. En mayo la suba fue del 1,29% y en junio alcanzó el 3,01%.

De esta manera, Vestimenta fue el rubro con los movimientos más bruscos durante el período. Además de registrar las únicas variaciones negativas de la serie, tuvo dos de los mayores saltos mensuales: 7,74% en septiembre de 2025 y 9,66% en abril de 2026.

Menajes del hogar, en tanto, mantuvo una trayectoria de aumentos durante todos los meses analizados. En junio de 2025 el rubro aumentó 3,41%; en julio, 1,24%; y en agosto, 1,36%. En septiembre registró una suba del 2,80% y en octubre del 2,16%.

Durante noviembre y diciembre de 2025 la variación se redujo considerablemente, con aumentos del 0,67% en ambos meses. Sin embargo, en enero de 2026 el rubro volvió a acelerarse y registró una suba del 2,61%. En febrero aumentó 2,32% y en marzo 3,50%.

En abril la variación fue del 1,72%, mientras que en mayo alcanzó el 3,98%, el mayor registro mensual de Menajes del hogar durante el período. En junio volvió a ubicarse entre los rubros con mayores aumentos, con una suba del 3,71%.

En Enfermería también se registraron aumentos durante todo el período, aunque con fuertes diferencias entre algunos meses. En junio de 2025 el incremento fue del 3,34%; en julio, 1,81%; y en agosto, 1,83%. En septiembre aumentó 2,50%, en octubre 2,63%, en noviembre 1,42% y en diciembre 1,48%.

Durante enero de 2026 la suba se redujo al 0,60%, pero en febrero se produjo un salto del 6,67%, uno de los incrementos mensuales más elevados de toda la serie. Luego el ritmo volvió a moderarse: en marzo el aumento fue del 0,60%, en abril del 0,94% y en mayo apenas del 0,10%. En junio, finalmente, Enfermería aumentó 1,06%.

Gastos varios tuvo un comportamiento más moderado durante buena parte del período. En junio de 2025 aumentó 1,04%; en julio, 1,49%; en agosto, 2,20%; en septiembre, 1,62%; y en octubre, 1,01%.

En los últimos meses de 2025, las variaciones de Gastos varios fueron bajas: 0,33% en noviembre y 0,31% en diciembre. En enero de 2026 aumentó 0,37%, pero en febrero registró un fuerte salto del 4,53%. Luego, subió 2,11% en marzo, 1,42% en abril, 3,31% en mayo y 1,83% en junio, cerrando el período por encima de la variación de junio de 2025.

En términos generales, el período estuvo marcado por aumentos en el Nivel General del IAP. El indicador registró variaciones positivas todos los meses. Las únicas bajas correspondieron a Vestimenta, con -0,33% en julio de 2025 y -2,30% en febrero de 2026. En el resto de los rubros no hubo variaciones negativas.

Al comparar junio de 2025 con junio de 2026, Alimentos pasó de una variación mensual del 2,18% al 1,87%; Vestimenta, del 1,53% al 3,01%; Menajes del hogar, del 3,41% al 3,71%; Enfermería, del 3,34% al 1,06%; y Gastos varios, del 1,04% al 1,83%.

El Nivel General también atravesó distintos momentos durante el año. En julio de 2025 registró la menor variación de la serie, con 1,16%, pero los aumentos comenzaron a intensificarse hacia noviembre y diciembre y alcanzaron su máximo en marzo de 2026, con 2,85%. A partir de abril se observó una moderación, con 2,04% ese mes y 1,94% en mayo. Sin embargo, en junio volvió a acelerarse y llegó al 2,19%, 0,25 puntos porcentuales por encima de mayo.

El dato acumulado permite dimensionar la evolución de los precios: entre junio de 2025 y junio de 2026, el Nivel General del IAP registró una suba compuesta del 28,97%. Esto significa que, tomando junio de 2025 como referencia, la canasta relevada terminó junio de 2026 con un nivel de precios aproximadamente 29% superior.

El Índice Autoponderado de Precios de Paraná releva 100 productos y mide mensualmente la evolución del Nivel General y de los rubros Alimentos, Vestimenta, Menajes del hogar, Enfermería y Gastos varios. Tiene como base el año 1988 y una metodología y canasta propias, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro de esas características.

Además, el IAP presenta diferencias metodológicas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto en las ponderaciones como en los bienes y servicios relevado s. Por eso, ambos indicadores pueden arrojar resultados diferentes y no deben considerarse mediciones equivalentes.

El último dato disponible, correspondiente a junio de 2026, mostró una suba del 2,19% en el Nivel General. Menajes del hogar encabezó los aumentos, con 3,71%, seguido por Vestimenta (3,01%), Alimentos (1,87%), Gastos varios (1,83%) y Enfermería (1,06%).

En síntesis, los últimos 12 meses dejaron un aumento acumulado del 28,97% en los precios relevados por el IAP. Aunque hubo períodos de moderación y algunas bajas puntuales en Vestimenta, no se registraron caídas generalizadas y el período cerró con la canasta local casi un 29% por encima del nivel de junio de 2025.