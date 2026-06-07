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Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Franco Colapinto terminó 15° en un difícil Gran Premio de Mónaco. Quinta victoria en fila para Kimi Antonelli con solo 19 años.

7 de junio 2026 · 13:39hs
Un difícil Gran Premio para el piloto argentino que estuvo lejos de la zona de puntos.

Un difícil Gran Premio para el piloto argentino que estuvo lejos de la zona de puntos.

El Gran Premio de Mónaco 2026 volvió a demostrar por qué es una de las carreras más complejas y particulares del calendario. Neutralizaciones, sanciones, una bandera roja y un final atípico marcaron una competencia en la que Andrea Kimi Antonelli fue el gran protagonista: el piloto de Mercedes se quedó con la victoria y alcanzó su quinto triunfo consecutivo en la Fórmula 1, el primero de su carrera en las calles del Principado.

Franco Colapinto
Franco Colapinto llegó 15° en Mónaco.

Franco Colapinto llegó 15° en Mónaco.

Para Franco Colapinto, el domingo presentó un escenario exigente, de mucha gestión y con factores externos que terminaron condicionando su resultado final, aunque logró completar en el 15° lugar, una carrera sin errores graves en un trazado donde cualquier mínimo detalle suele pagarse caro.

El argentino largará desde atrás y buscará entrar entre los 10 de adelante en Mónaco.

Franco Colapinto partirá 14° en el Gran Premio de Mónaco

El argentino se ubicó 15° en las dos tandas de entrenamientos de este viernes.

Franco Colapinto completó su primer día en Mónaco

La competencia tomó un giro inesperado desde el inicio. En la largada, Antonelli defendió con autoridad la pole position, mientras que Max Verstappen quedó detenido en la grilla y abandonó de inmediato, un golpe de escena que alteró el desarrollo temprano del Gran Premio. Colapinto, que partió desde la séptima fila, tuvo una buena salida y rápidamente ganó posiciones para ubicarse 13°, manteniendo un ritmo prolijo y sin complicaciones en el arranque.

Con el correr de las vueltas, la carrera entró en el clásico guion monegasco: escasa acción en pista y mucha dependencia de la estrategia. En ese contexto, el argentino logró avanzar hasta el 12° puesto y comenzó a acercarse a la zona de puntos, siempre condicionado por el tránsito y la dificultad para ejecutar maniobras de sobrepaso en el circuito urbano.

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El momento clave para Colapinto llegó en su paso por boxes. Una detención más lenta de lo previsto lo hizo perder posiciones y, poco después, recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Esa penalidad terminó siendo determinante y lo obligó a replantear la estrategia, priorizando completar la carrera y capitalizar cualquier incidencia que pudiera surgir en el tramo final.

En el seno de Alpine, la actuación de Pierre Gasly también fue protagonista. El francés realizó una carrera sólida y consistente, llegando a ubicarse tercero en pista en el cierre del Gran Premio. Sin embargo, dos penalidades consecutivas por exceder los límites de velocidad en el pit lane, que totalizaron 10 segundos de recargo, lo relegaron al séptimo puesto en el clasificador final. A pesar de ello, Gasly logró sumar puntos importantes para el campeonato en un fin de semana complejo.

El cierre del Gran Premio fue tan agitado como inusual. El accidente de Lance Stroll provocó la salida del Safety Car y, tras el relanzamiento, Charles Leclerc se golpeó contra las barreras, situación que derivó en una bandera roja debido a los daños en el asfalto. Tras una prolongada interrupción, la carrera se reanudó con partida detenida para las últimas vueltas.

En ese contexto, Antonelli volvió a exhibir una notable madurez. Controló el relanzamiento, sostuvo la presión de Lewis Hamilton y cruzó la meta en la primera posición, confirmando su dominio absoluto en el campeonato. Detrás suyo, el clasificador final se reordenó tras las sanciones, con Isack Hadjar heredando el último escalón del podio.

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Entre los destacados estuvieron los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Lindblad, que consiguieron terminar 5° y 6°, detrás del McLaren de Piastri, y por delante del Alpine de Gasly que al igual que el australiano fue penalizado con 5 segundos; el Top10 lo completaron Alexander Albon (Williams), Ocon y el mexicano Sergio Pérez que sumó por primera vez con un Cadillac en F1.

Aplastante Andrea Kimi Antonelli

Antonelli se retira de Montecarlo reinando en el campeonato con 156 puntos y con ello amplió la distancia a 66 unidades sobre su compañero Russell quien terminó 13°.

Colapinto, finalmente, completó el Gran Premio en la 15ª posición, en una carrera que dejó sensaciones mixtas: un buen ritmo inicial, pasajes de lucha en pista y la experiencia de haber atravesado un domingo exigente en uno de los escenarios más difíciles de la Fórmula 1. Para el argentino habrá revancha el próximo fin de semana cuando la categoría se presente en Catalunya para el Gran Premio de Barcelona.

Mónaco Franco Colapinto Andrea Kimi Antonelli
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