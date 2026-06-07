Indio Solari: miles de fanáticos participan de una despedida histórica en Avellaneda

Miles de fanáticos le dan el último adiós al Indio Solari entre lágrimas, banderas y canciones que marcaron generaciones.

Miles de personas llegaron este domingo al Parque Domínico de Avellaneda para despedir al Indio Solari en una jornada atravesada por la emoción, las canciones y la memoria colectiva . La multitud obligó a adelantar el inicio del velatorio en el Microestadio Gatica.

La cantidad de fanáticos que llegó durante la madrugada obligó a adelantar la apertura del predio y transformar la mañana del domingo en una movilización conmovedora. Familias enteras, grupos de amigos y seguidores llegados desde distintos puntos del país hicieron largas filas para acercarse unos segundos al féretro del artista que durante décadas construyó uno de los vínculos más intensos y populares de la música argentina.

El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será el domingo, en el Parque Domínico de Avellaneda

Hay abrazos, lágrimas, cantos y una sensación compartida de estar participando de un momento histórico. Muchos pasaron la noche en las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador. Algunos improvisaron mates sobre la vereda, otros llevaron parlantes para escuchar sus grandes clásicos que marcaron distintas etapas de sus vidas.

La fila de personas se extiende por kilómetros y alcanzó distintos sectores del sur del conurbano bonaerense. Con el correr de las horas, el tránsito comenzó a colapsar sobre la avenida Mitre y las autoridades recomendaron utilizar transporte público y descender en la estación Avellaneda para evitar complicaciones.

La vigilia ricotera que atravesó toda la madrugada

Dentro del microestadio, el clima es completamente distinto al ruido exterior. El ingreso se realizaba lentamente, en silencio y con un respeto absoluto. Cada persona atraviesa el lugar como si estuviera entrando a una ceremonia íntima. Algunos dejan flores, banderas y otros levantan una mano hacia el cajón y muchos simplemente lloran en silencio.

La muerte de Indio Solari, confirmada el viernes pasado, generó un impacto inmediato en el mundo artístico y también entre miles de personas que encontraron en su música una forma de pertenencia. El músico falleció a los 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular en su casa de Parque Leloir, donde vivía desde hacía años alejado de la exposición pública.

Sin embargo, su ausencia física pareció potenciar todavía más la dimensión simbólica que construyó con el tiempo. Porque el Indio nunca fue solamente un cantante. Fue un fenómeno cultural, una voz capaz de atravesar generaciones y una referencia emocional para quienes crecieron escuchando sus letras.

Historias, lágrimas y canciones para despedir a la leyenda del Rock Nacional

Entre la multitud había historias atravesadas por la música del Indio. Fanáticos que viajaron durante horas, familias enteras abrazadas y personas que crecieron encontrando refugio en sus canciones. Muchos hablaban de él como alguien que los acompañó en los momentos más difíciles, como una voz capaz de poner en palabras dolores, broncas y emociones que parecían imposibles de explicar.

La escena también emocionaba a los más jóvenes, quienes heredaron el amor ricotero de padres, hermanos o amigos. En cada bandera, en cada remera negra y en cada canción coreada aparecía la sensación de estar despidiendo mucho más que a un músico. Para miles de personas, el Indio fue parte de su identidad, de sus recuerdos y de una manera de mirar el mundo.

Mientras la fila avanzaba lentamente por las calles de Avellaneda, desde el entorno del artista destacaron el clima de respeto y unión que se vivía en el lugar. Hablaron de una peregrinación cargada de aplausos, lágrimas y ofrendas, y remarcaron que nadie se quedaría sin la posibilidad de darle el último adiós al cantante que marcó para siempre la historia del rock argentino.

El último ritual de una leyenda del rock argentino

Esa frase comenzó a repetirse entre la multitud como una especie de consigna silenciosa. Y quizás resumía mejor que ninguna otra el espíritu de la despedida: nadie quería quedarse afuera del último encuentro con el artista que puso palabras a tantas historias personales.

El operativo de seguridad montado por la provincia de Buenos Aires incluyó más de 1.500 efectivos policiales, controles de tránsito y puestos sanitarios distribuidos en distintos accesos al predio. A pesar de la convocatoria masiva, el ambiente permaneció tranquilo durante toda la jornada.

Mientras tanto, en distintos sectores de la fila aparecían banderas pintadas a mano, bengalas de humo y fragmentos de canciones coreadas por cientos de personas al mismo tiempo. Cada tanto, un aplauso espontáneo recorría varias cuadras y volvía a instalar esa sensación de recital que acompañó durante décadas cada aparición del Indio.

La despedida también tuvo su eco lejos de Avellaneda. En Comodoro Rivadavia, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron mantener su presentación y convertir el show en un homenaje cargado de emoción. Las canciones sonaron como una forma de resistencia frente a la pérdida y como un recordatorio de que el universo ricotero seguirá vivo mucho más allá de la ausencia de su líder.

Con el paso de las horas, la imagen del Parque Domínico se volvió impactante: una multitud avanzando lentamente bajo un cielo gris, abrazada a canciones que sobreviven al tiempo. Porque para miles de personas, despedir al Indio Solari no significa solamente decir adiós a un músico. Significa cerrar una parte de sus propias vidas.

Y en medio de ese dolor colectivo, una frase seguía escuchándose entre lágrimas y aplausos: “El Indio no se va. El Indio queda para siempre”.