Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un partido

Christian Eriksen tuvo un incidente de salud en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cinco años después del paro cardíaco durante la Eurocopa 2021.

El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó este domingo un momento de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando se desplomó sobre el terreno de juego en medio del encuentro y obligó a la suspensión inmediata del partido. El episodio ocurrió cuando transcurrían 65 minutos del encuentro disputado en Odense.

Según los primeros reportes, Eriksen se tomó el pecho antes de caer al césped, lo que generó una rápida intervención de los servicios médicos. Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia. La Federación Danesa de Fútbol informó que el mediocampista se encontraba consciente y estable dentro de las circunstancias.

El amistoso fue cancelado de manera definitiva tras la evacuación del jugador. Dinamarca ganaba 2-1 al momento de la suspensión gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Mientras tanto, las autoridades médicas continúan evaluando el estado de salud del futbolista, una de las principales figuras de la selección danesa y actual integrante del VfL Wolfsburg.

La noticia generó mensajes de apoyo de clubes, jugadores y aficionados de todo el mundo, que siguieron con atención las actualizaciones sobre el estado del futbolista de 34 años. Por el momento, la Federación Danesa no brindó detalles adicionales sobre el diagnóstico, aunque confirmó que Eriksen permanece bajo observación médica.

El antecedente de Christian Eriksen

Las imágenes generaron un fuerte impacto en el mundo del fútbol debido a que el episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, el futbolista fue reanimado en el campo de juego, posteriormente recibió un desfibrilador implantable y logró regresar a la actividad profesional meses después.