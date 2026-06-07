Paro universitario: docentes anunciaron cinco días sin actividades

La paro incluirá la suspensión de actividades y una serie de acciones de visibilización para exigir el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso.

El paro volverá a impactar en las universidades nacionales de todo el país. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una medida de fuerza que se extenderá del 16 al 20 de junio en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa pendiente mientras se espera una resolución judicial.

La protesta incluirá la suspensión de actividades académicas y una serie de acciones de visibilización para exigir el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. Entre los puntos contemplados por la ley figuran la recomposición salarial de docentes y no docentes, fondos para becas estudiantiles, inversiones en infraestructura y recursos para gastos de funcionamiento.

Desde el sector universitario sostienen que la falta de aplicación de la legislación afecta el normal desarrollo de las instituciones de educación superior y profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sistema.

Clases públicas y movilizaciones

Como parte del plan de lucha, CONADU también convocó a realizar clases públicas en distintos puntos del país a partir del 9 de junio. Una de las principales actividades tendrá lugar frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema de Justicia.

Además, el sindicato informó que se desarrollarán otras iniciativas en Buenos Aires y Rosario durante los días 11 y 16 de junio, con el objetivo de mantener visible el reclamo por el financiamiento universitario.