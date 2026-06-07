Matías Russo se subió al podio en Italia

El paranaense Matías Russo arribó segundo en la divisional Pro-Am de la GT Cup Europe en la carrera disputada en Misano.

El paranaense Matías Russo y su compañero Stefano Zerbi subieron al podio en la segunda carrera de la GT Cup Europe en el circuito de Misano, escenario de la tercera fecha de la temporada. El binomio del argentino compitió con un Porsche 992 del SP Racing Team dentro de la divisional Pro-Am.

Tras finalizar 16° en la general de la competencia sabatina, Zerbi fue el encargado de tomar parte de la segunda clasificación. El italiano cronometró 1’39”149/1000 y concluyó 17° y quinto en la divisional, a 3”790/1000 del 1’35”359/1000 señalado por el poleman absoluto Matteo Luvisi con Porsche del FAEMS Team by Ebimotors.

En la competencia de 50 minutos, Zerbi tuvo la responsabilidad de partir y ni bien arrancó la contienda cayó al fondo del pelotón, manteniéndose allí hasta entregarle el auto a Russo a falta de 27 minutos para la última vuelta. El crédito de Paraná quedó en el puesto 18 y por las paradas en boxes avanzó dos puestos.

El despiste del Porsche del GDL Racing manejado por Giacomo Giubergia y H. de Mello provocó el ingreso del Auto de Seguridad y junto al pelotón. La neutralización fue aprovechada por Russo para meterse en la pelea directa de los Pro-Am, que se juntaron todos en la mitad del pelotón.

El entrerriano hizo gala de su velocidad y oficio para colocarse en el top diez, afirmándose en el segundo puesto de su clase. El incidente que protagonizaron Porsche del FAEMS Team by Ebimotors de Luvisi y Pietro Delli Guanti con el auto del BiRace Motorsport manejado por Diego Stifter y Ludivico Laurini provocó una nueva interrupción, la cual se mantuvo hasta el final de la competencia.

De esta manera, el binomio Russo-Zerbi vio la bandera a cuadros en el séptimo puesto de la general y el segundo en la Pro-Am, donde ganó la dupla Lars Zaenen-Fgani A. Salubre con el Porsche del Hans Weijs Motorsport. En tanto, la general fue para Simone Iaquinta y Ludovico Longoni con la máquina del ZRS Motorsport.

Qué dijo Matías Russo tras el podio

“Me beneficié con el Auto de Seguridad porque después quedaban 11 minutos de carrera. Terminamos puesto dos, algo muy espectacular. Fue de menos a más, una carrera sumamente áspera. Acá ya había ganado en este campeonato europeo de GT con una Ferrari en 2015”, sostuvo a Ovación el piloto entrerriano quien al ser consultado sobre su futuro dijo: “Vine a correr esta carrera, se está trabajando para seguir, este fin de semana vinimos y salió todo bien”.

La cuarta fecha del GT Cup Europe será el próximo 19 de julio en el circuito de Paul Ricard.