Enrique Fabiani: piden apartar a la Policía y que investigue la Gendarmería

Sus familiares dijeron a UNO: "Vamos camino a los dos meses, nada de nada aparece" y la causa se mantiene "sin avances". También reprocharon el "desinterés de los gobiernos provincial y nacional,

El único hallazgo fue "misterioso", según calificó la familia: un cartucho de escopeta que fue percutado por el arma de Fabiani, según la pericia, y que había sido señalado por un vidente. "Parece más plantado para desviar la pesquisa que hallazgo real y verdadero", cuestionaron.

Sospechas sobre la Policía de Entre Ríos

En una nota presentada al fiscal Mauro Quirolo los abogados de la familia, Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner, expresaron la "impostergable necesidad de que se dispongan pertinentes, obligatorias e inmediatas medidas" ante una serie de "contradicciones, inconsistencias, claroscuros en declaraciones de funcionarios de la Policía de Entre Ríos".

Al respecto, solicitaron que "se releve de seguir actuando como auxiliares de la investigación penal preparatoria (IPP) a funcionarios de la Policía de Entre Ríos y, en su lugar, se designe para tal faena, a la Gendarmería Nacional".

El impactante requerimiento se produce, según los letrados, para "aventar temores de falta de objetividad y transparencia en la fuerza de seguridad a cargo de la tarea investigativa".

Desaparición forzada

Otro pedido al fiscal es que se caratule la causa como "desaparición forzada de personas"

"No existe posibilidad ninguna de que un cuerpo desaparezca de la faz de la Tierra si no cuenta con la colaboración o autoría directa de quienes reúnan tres requisitos sine qua non, a saber: poder que garantice impunidad; logística operativa y conocimientos especiales para actuar con eficacia (saber hacer)", consideraron Pagliotto y Vugner.

Si bien aclararon que "son sólo sospechas" lo que pesa sobre los funcionarios policiales que participaron del caso, "al haber transcurrido ya casi dos meses sin registrar ningún hallazgo que no sea el opaco suceso del cartucho por parte del vidente, nos persuade de la posible participación de personas pertenecientes a una fuerza de seguridad".

Por otro lado, insistieron en que la Fiscalía gestione la colaboración de los organismos especializados del Ministerio de Seguridad de la Nación y, en particular, mencionaron que Patricia Bullrich no recibió a los familiares de Fabiani y apenas comisionó a "colaboradores de terceras líneas con mensajes de ocasión, nada más que eso".

Asimismo, reiteraron el pedido de una completa reconstrucción del hecho con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

Y demandaron, por enésima vez, que el Procurador General Jorge García disponga la dedicación exclusiva del fiscal Mauro Quirolo a este caso.

