A un mes de la desaparición de Enrique Fabiani, dos ciudades marcharon para exigir Justicia

En Alcaraz familiares, amigos y vecinos de la ciudad partieron desde el arco hasta la iglesia para realizar una misa y, posteriormente se realizó una marcha con antorchas para exigir avances en la investigación. Melisa, hija de Enrique, ratificó que la familia considera que el hombre salió del monte ya que se comprobó que, alrededor de las 19.30 o 20 horas, unos maquinistas lo vieron y hablaron con él . "A mi papá lo vieron muy bien, de hecho, él dijo que no estaba perdido, que estaba volviendo a su campamento. Los maquinistas vieron que agarró por el camino interno del campo del señor J.L. Este hombre dice que recién a la medianoche torean los perros y ve a mi papá. Son cuatro horas que mi papá está en el patio de su campo sin ser visto u olfateado por sus perros" , expresó a Elentrerios.

La hija de Enrique Fabiani afirmó: "Estuvimos a 50 metros de Patricia Bullrich y no le interesamos"

MARCHA ENRIQUE FABIANI 1.jpg UNO / Tomás Rupp

"Llevamos un mes pidiendo que se investigue. Agradecemos a las autoridades que siguen haciendo lo que más pueden para encontrar a mi papá, es momento de que demuestren que podemos confiar en ellos", acotó Melisa y remarcó que su padre no padecía de ninguna enfermedad neurológica, pero aclaró: "Tiene deterioro cognitivo y períodos de desorientación. No obstante, él logró salir del monte". Asimismo, indicó que los amigos de su padre que lo acompañaron ese día no son culpables de la desaparición.

MARCHA ENRIQUE FABIANI 3.jpg

MARCHA ENRIQUE FABIANI 4.jpg

Por otro lado, los vecinos de Santa Clara de la Buena Vista protagonizaron una masiva movilización que inició en las calles de la ciudad y luego, en la plaza principal, se leyó una carta donde se exigió "celeridad en la investigación del caso ya que, hasta ahora, no hay novedades de su paradero y toda la comunidad está conmocionada por su desaparición", consignó Radio 8.