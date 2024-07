Enrique Fabiani: la familia pide investigar a un vidente

"Teníamos entendido que iban a haber excavaciones, pero hasta el momento sólo es un rastrillaje en determinados lugares donde encuentran tierra movida", aclaró Melisa Fabiani, hija de Enrique, a UNO. "Nos dijeron que iba a hacerse presente personal de Vialidad con maquinaria para el operativo, pero eso no sucedió. No sé si más adelante lo harán, pero no es lo que esperábamos". No obstante, Melisa reconoció que el rastrillaje es minucioso y se realiza por sectores.