La Sala Penal del STJ fijó audiencia para evaluar la impugnación extraordinaria de Juan Ruíz Orrico

La audiencia en Paraná definirá si la sentencia a Juan Ruiz Orrico, por la tragedia de la Ruta 39 queda firme en la instancia provincial.

La audiencia en Paraná definirá si la sentencia a Juan Ruiz Orrico, por la tragedia de la Ruta 39 queda firme en la instancia provincial.

La audiencia en Paraná definirá si la sentencia a Juan Ruiz Orrico, por la tragedia de la Ruta 39 queda firme en la instancia provincial.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos llevará a cabo este miércoles, a las 9:30, una audiencia clave en los tribunales de Paraná para abordar el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado por la Tragedia de la Ruta 39.

La sesión, enmarcada en el expediente Nº 5.912, se desarrollará en el salón Oyamphé y constituye la última instancia de revisión penal a nivel provincial .

En esta instancia, las partes expondrán sus argumentos ante el Tribunal con el fin de evaluar el recurso planteado. La audiencia fue habilitada luego de que, el pasado 27 de julio, la Cámara de Casación de Concordia concediera la impugnación extraordinaria presentada por la representación legal de Orrico.

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39.

Durante la jornada, la defensa deberá exponer sus agravios e intentar demostrar causales jurídicas suficientes para revisar el fallo. Por el Ministerio Público Fiscal participará el procurador general Jorge Amílcar Luciano García, mientras que la querella particular estará encabezada por los abogados Mario Arcusin y Leandro Rosatti en representación de los padres de las víctimas.

El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

Antecedentes del caso y el siniestro en la ruta 39

El caso judicial se originó a partir del trágico siniestro vial registrado el 20 de junio de 2024 sobre el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay. De acuerdo con lo acreditado en el juicio, Orrico conducía un automóvil oficial Volkswagen Passat cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa.

En dicho vehículo viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso que se desplazaban hacia la localidad de Pronunciamiento para trabajar. Como consecuencia del impacto, los cuatro trabajadores fallecieron en el lugar.

Tras el juicio oral y público llevado a cabo en Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025 el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, condenó a Orrico a 5 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Justicia lo declaró autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal.

Durante el debate, la Fiscalía representada por Eduardo Santo y la querella solicitaron la pena máxima. En contraste, los defensores de Orrico, Félix Pérez y Leandro Monje, solicitaron una reducción de la pena argumentando la ausencia de antecedentes penales, el arrepentimiento manifestado por el acusado y su conducta durante el proceso.

En julio de 2026, la Cámara de Casación de Concordia rechazó el recurso de la defensa y ratificó en todos sus términos la condena de prisión efectiva, resolución informada oportunamente por UNO. Dicha sentencia confirmó la responsabilidad penal del imputado en la instancia intermedia.

De no prosperar la impugnación extraordinaria que sostendrá la defensa en la audiencia de este miércoles ante la Sala Penal del STJ, la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva quedará definitivamente firme en el ámbito provincial.

El acto judicial será transmitido en vivo mediante el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.