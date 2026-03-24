Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

En un operativo realizado en la zona del Barrio Belgrano Sur, de Concordia, personal policial detuvo al narco Carlos Damián Araújo, de 52 años, quien se encontraba prófugo de la justicia uruguaya. El procedimiento se llevó a cabo a las 22:25 en la intersección de Tucumán y las Vías Férreas, donde el sujeto intentó evadir el control policial.

Araújo se fugó de la cárcel de Salto (Uruguay) en febrero tras ser sometido a una operación quirúrgica mientras cumplía un régimen de prisión domiciliaria.

El operativo, que formó parte de un plan de seguridad en la región, permitió la localización y captura de Araujo, quien al notar la presencia de los efectivos intentó huir arrojando sustancias ilegales, cartuchería y otros elementos de interés.

La persecución lo llevó hacia el bañado del arroyo Manzores, donde la maleza densa dificultó su huida. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado gracias a un cerrojo policial dispuesto en la zona.

Detención en Concordia

Alerta roja

Al ser identificado, se verificó que Araujo tenía un pedido de captura internacional (alerta roja de Interpol), emitido por las autoridades de Uruguay el 23 de febrero de 2026, por su implicación en delitos relacionados con el tráfico interno de armas y suministro de estupefacientes.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de los siguientes elementos: 28 envoltorios con cocaína (peso total de 42,6 gramos), 9 cartuchos calibre .32 auto, 24 cartuchos calibre .22, $866.800, $8.000 pesos uruguayos, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares, elementos de corte utilizados para la preparación de las sustancias.

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Araújo, quien residía en A. Luque N° 339, se encuentra a disposición de la justicia local y se comunicó al fiscal Martín Núñez y a la Oficina de Gestión de Audiencias de Concordia (OGA).

Antecedentes

Según consignó El Observador de Uruguay, el narcotraficante, quien posee un historial delictivo relacionado con el tráfico de drogas y armas, había sido condenado previamente por el hurto de cargadores con municiones a un funcionario policial. En los allanamientos realizados en su domicilio, las autoridades incautaron no solo armas, sino también cocaína, celulares y un vehículo.

La última pena impuesta a Araújo fue de cinco años y seis meses de cárcel por tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con el suministro de estupefacientes a nivel nacional.