Entre Ríos: la actividad económica creció 2,71% y cerró 2025 en recuperación.

El Indicador Sintético de Actividad Económica de la provincia de Entre Ríos (Isaeer) mostró durante el cuarto trimestre de 2025 una recuperación moderada de la economía provincial, con un crecimiento promedio interanual del 2,71% respecto al mismo período de 2024.

El informe, elaborado en conjunto por la Dirección General de Estadística y Censos, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y el Consejo Empresario de Entre Ríos, señala además que todos los meses comprendidos entre octubre y diciembre registraron niveles superiores a los observados un año antes. En términos acumulados, el indicador cerró 2025 con una suba anual del 1,22%.

La economía de Entre Ríos creció durante el último trimestre de 2025

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Los datos reflejan una trayectoria con altibajos a lo largo del año, aunque con predominio de resultados positivos. El índice alcanzó en octubre un crecimiento interanual del 5,32%, mientras que en noviembre la expansión se desaceleró al 1,58%. En diciembre, el Isaeer volvió a mostrar una mejora del 1,22% interanual y una variación mensual positiva del 0,63%, consolidando así un cierre de año en terreno favorable.

Entre los sectores que impulsaron la actividad económica se destacó especialmente el patentamiento de vehículos, que registró una suba promedio interanual del 9,71% durante el cuarto trimestre. También sobresalió la recaudación real de Ingresos Brutos, con un incremento del 8,93%, lo que evidencia una mejora en el nivel de actividad y consumo dentro de la provincia. A su vez, el consumo de combustibles mostró un crecimiento promedio del 2,86%, mientras que la faena avícola avanzó un 0,20%, manteniendo un desempeño estable en uno de los complejos productivos más importantes de Entre Ríos.

No obstante, algunos indicadores relevantes continuaron mostrando signos de debilidad. La molienda registró una caída promedio interanual del 2,69% en el cuarto trimestre, mientras que el consumo de gas retrocedió 1,12% y la demanda de energía eléctrica disminuyó 0,92%. El empleo registrado también mostró una leve contracción del 0,20%, reflejando que la recuperación económica todavía no logró traducirse plenamente en una expansión sostenida del mercado laboral formal.

El comportamiento mensual de las variables exhibió además una dinámica heterogénea. Durante octubre se observó un fuerte crecimiento de la recaudación tributaria y del consumo de combustibles, mientras que en noviembre el patentamiento de vehículos sufrió una caída mensual del 16,9%, aunque logró recuperarse parcialmente en diciembre con un repunte del 9,6%. En paralelo, la molienda y el consumo energético continuaron mostrando fluctuaciones negativas hacia el cierre del año.

El informe explica que el Isaeer se construye a partir de ocho series económicas consideradas representativas de la evolución de la economía provincial: consumo de combustibles, energía eléctrica, gas, patentamientos, recaudación de Ingresos Brutos, faena de aves, molienda y empleo registrado. La metodología aplicada utiliza modelos econométricos de espacio-estado y filtro de Kalman, con año base 2006, permitiendo sintetizar en un único indicador el comportamiento conjunto de distintas variables económicas.

En perspectiva, los resultados del cuarto trimestre muestran una economía entrerriana que logró sostener una recuperación moderada durante 2025, aunque con diferencias marcadas entre sectores. Mientras algunas actividades vinculadas al consumo y la recaudación exhibieron señales claras de mejora, otras asociadas a la producción industrial, la energía y el empleo continuaron evidenciando dificultades estructurales y un ritmo de recuperación más lento.