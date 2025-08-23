Un hombre de 54 años protagonizó un violento accidente en la madrugada de este sábado, al volcar el automóvil que conducía en el ingreso a la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 6.10 en la intersección de J.J. Bruno y 36 del Oeste de Concepción del Uruguay.
Conductor ebrio volcó en el ingreso a Concepción del Uruguay
En ese momento el conductor, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su Ford Fiesta negro y terminó con el vehículo completamente volcado.
Personal policial llegó rápidamente al lugar y encontró el rodado con las ruedas hacia arriba y al conductor lesionado en su interior. También se encontraba en el sitio personal de Gendarmería Nacional, que brindó asistencia inicial.
El hombre fue atendido por una ambulancia y por Bomberos Voluntarios, siendo examinado por un médico policial que determinó que sus heridas eran leves. Sin embargo, debido a su evidente estado de ebriedad, no pudo prestar declaración en el momento. Se aguardan los resultados de los estudios de alcoholemia.