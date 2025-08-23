Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

En la madrugada de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante fueron alertados sobre un accidente de tránsito con dos menores heridos.

En la madrugada de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante , mientras realizaban un patrullaje preventivo, fueron alertados sobre un accidente de tránsito en la intersección de calle Moreno y Dasso, donde había una moto tirada en la cinta asfáltica.

En el lugar encontraron una motocicleta con dos ocupantes, ambos menores de edad, que sufrieron una caída, según los primeros reportes de la policía.

El accidente en Diamante

Los agentes acudieron de inmediato al sitio y brindaron asistencia inicial a los jóvenes involucrados. Minutos después, personal sanitario llegó al lugar y trasladó a los heridos al Hospital local, donde se les diagnosticaron politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, los menores fueron derivados al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención especializada.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la intervención de peritos en accidentología vial para esclarecer las circunstancias del incidente. Según las primeras investigaciones, la motocicleta sería el único vehículo involucrado en el siniestro, sin que se reporten otros participantes en el hecho.

La policía local aprovechó la ocasión para emitir un mensaje a la comunidad, instando a los conductores a manejar con precaución y a respetar las normativas de tránsito. Este tipo de accidentes, señalaron, podrían evitarse con una conducción responsable y el cumplimiento de las leyes viales.

Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del accidente, mientras la comunidad espera la recuperación de los jóvenes afectados. Desde el hospital, se informó que los menores permanecen bajo observación médica, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado de salud.