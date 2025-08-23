Virgina Gallardo: "No me mueve la plata"

El senador había cuestionado la candidatura de Gallardo con palabras duras: “Cree que va a ganar 10 millones de pesos la tonta pero se comió una mentira”. Ante esto, la mediática aclaró: “Un gusto, Mayans, porque tampoco lo conocía, no soy de la política. No soy como usted, señor Mayans, porque a mí no me mueve la plata, no me movió nunca”.

La mediática también recordó sus orígenes: “Vengo de una familia humilde y a mucha honra. Se rompieron el alma para que yo estudie, no pudieron darme más que una educación de colegio y yo desde que tengo uso de razón salí a la vida a trabajar para pagarme mis estudios".

Gallardo se suma a un grupo de figuras del espectáculo que incursionan en la política de cara a las elecciones 2025. Entre ellos se destacan Evelyn Von Brocke, que se postula como concejala; Karen Reichardt, que integrará la lista de La Libertad Avanza encabezada por Luis Espert en Buenos Aires; Claudio “El Turco” García, candidato a diputado por Integrar en la Ciudad de Buenos Aires; Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, postulándose como diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista de Santiago Cúneo; y Sergio Tronco Figliuolo, periodista que ocupa el puesto 11 en la boleta de La Libertad Avanza.