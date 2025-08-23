Uno Entre Rios | Show | Virgina Gallardo

Virgina Gallardo: "No me mueve la plata"

La mediática Virginia Gallardo se quebró tras los dichos del senador José Mayans luego de postularse como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza

23 de agosto 2025 · 16:47hs
Virgina Gallardo

Virgina Gallardo

La mediática Virginia Gallardo se quebró en llanto tras recibir insultos del senador José Mayans luego de postularse como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes.

Virginia Gallardo en el ojo de la tormenta

El senador había cuestionado la candidatura de Gallardo con palabras duras: “Cree que va a ganar 10 millones de pesos la tonta pero se comió una mentira”. Ante esto, la mediática aclaró: “Un gusto, Mayans, porque tampoco lo conocía, no soy de la política. No soy como usted, señor Mayans, porque a mí no me mueve la plata, no me movió nunca”.

Tini

Tini Stoessel se muestra vulnerable tras su regreso a la actuación

Wanda Nara

Wandagate: Maxi López se suma al conflicto y la situación judicial se complica

La mediática también recordó sus orígenes: “Vengo de una familia humilde y a mucha honra. Se rompieron el alma para que yo estudie, no pudieron darme más que una educación de colegio y yo desde que tengo uso de razón salí a la vida a trabajar para pagarme mis estudios".

Gallardo se suma a un grupo de figuras del espectáculo que incursionan en la política de cara a las elecciones 2025. Entre ellos se destacan Evelyn Von Brocke, que se postula como concejala; Karen Reichardt, que integrará la lista de La Libertad Avanza encabezada por Luis Espert en Buenos Aires; Claudio “El Turco” García, candidato a diputado por Integrar en la Ciudad de Buenos Aires; Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, postulándose como diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista de Santiago Cúneo; y Sergio Tronco Figliuolo, periodista que ocupa el puesto 11 en la boleta de La Libertad Avanza.

LEER MÁS: Wandagate: Maxi López se suma al conflicto y la situación judicial se complica

Virgina Gallardo La Libertad Avanza José Mayans diputada
Noticias relacionadas
“Da Vinci Canta”

Talentos locales se preparan para "Da Vinci Canta"

Encuentro Entrerriano de Teatro 2025

Comenzó el 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenará una obra de Yinam Leef en Paraná

Noche de cumbia en el Club Universitario

Sergio Torres, Rocío Quiroz y Tambó Tambó llegan a Paraná

Ver comentarios

Lo último

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Ultimo Momento
Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Policiales
Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Ovación
Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Apabi consiguió grandes resultados en tres torneos de jerarquía

Apabi consiguió grandes resultados en tres torneos de jerarquía

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez

La provincia
Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Dejanos tu comentario